May 01, 2020 11:39 ET

May 01, 2020 11:39 ET

CAMBRIDGE, Mass., 01 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq : CARG), l'une des principales places de marché automobiles mondiales en ligne, a publié aujourd'hui son étude canadienne sur le ressenti lié au COVID-19. Alors que l'épidémie de COVID-19 perturbe plusieurs secteurs tels que la vente au détail automobile, cette analyse examine le segment spécifique des consommateurs qui prévoyaient d'acheter un véhicule avant la pandémie et/ou ceux qui prévoient désormais d'acheter un véhicule depuis lors.



L'étude canadienne sur le ressenti lié au COVID-19 de CarGurus a abordé divers sujets liés à l'automobile, notamment les réflexions des acheteurs sur le moment où ils prévoient d'acheter leur prochain véhicule, et leurs opinions sur les services sans contact des concessionnaires dans le cadre de la crise du COVID-19, ainsi que sur le moment où ils planifieront l'entretien régulier de leur véhicule. En outre, les principales conclusions de l'étude incluent :

Seuls 6 % de ceux qui avaient l'intention d'acheter un véhicule cette année avant la pandémie ont maintenant retardé indéfiniment leurs plans.

de ceux qui avaient l'intention d'acheter un véhicule cette année avant la pandémie ont maintenant retardé indéfiniment leurs plans. 51 % des personnes qui utilisaient auparavant le covoiturage/les taxis prévoient soit de diminuer leur utilisation de ces services, soit de cesser de les utiliser lorsque l'activité économique reprendra.

des personnes qui utilisaient auparavant le covoiturage/les taxis prévoient soit de diminuer leur utilisation de ces services, soit de cesser de les utiliser lorsque l'activité économique reprendra. Avant la pandémie, 31 % des acheteurs de voitures en 2020 étaient prêts à acheter en ligne et 62 % sont désormais ouverts à cette idée.

« Même si la pandémie de COVID-19 a un impact sur l'industrie automobile, notre étude a montré qu'il existe plusieurs points positifs parmi les consommateurs qui prévoient d'acheter un véhicule cette année », a déclaré Madison Gross, directrice des perspectives clientèle chez CarGurus. « D'après les données, la plupart des consommateurs prévoient encore des achats importants, comme un véhicule, mais ces ventes seront probablement reportées à une date ultérieure de l'année, lorsque l'activité économique commencera à revenir à la normale et que la certitude quant aux perspectives économiques s'améliorera. »

Les résultats complets de l'étude canadienne sur le ressenti lié au COVID-19 de CarGurus peuvent être téléchargés ici et toute question concernant l'analyse peut être envoyée à l'adresse pr@cargurus.com

Méthodologie

En avril 2020, CarGurus a interrogé 500 acheteurs canadiens sur leurs ressentis relatifs à l'achat d'une voiture pendant la pandémie de COVID-19. Parmi eux, 59 % ont l'intention d'acheter un véhicule en 2020. Les 41 % restants avaient initialement prévu d'acheter en 2020, mais ont retardé leur achat.

À propos de CarGurus

Fondée en 2006, CarGurus (Nasdaq : CARG) est une place de marché automobile mondiale en ligne qui connecte les acheteurs et les vendeurs de voitures neuves et d'occasion. La société utilise une technologie exclusive, des algorithmes de recherche et des analyses de données pour apporter confiance et transparence à l'expérience de recherche automobile et aider les utilisateurs à trouver de bonnes affaires chez les concessionnaires les mieux notés. CarGurus est le site d'achat automobile le plus visité aux États-Unis (source :Comscore Media Metrix® , secteur automobile, multi-plateformes – Informations/Ressources, audience globale, T4 2019, États-Unis (l'ensemble concurrentiel inclut : CarGurus.com , Autotrader.com , Cars.com , TrueCar.com )). Outre les États-Unis, CarGurus exploite des places de marché en ligne au Canada et au Royaume-Uni.