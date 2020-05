Les Ressources Komet inc.

May 01, 2020 11:57 ET

MONTRÉAL, 01 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société ») a reporté le dépôt de ses états financiers annuels et du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 (collectivement les «documents annuels 2019»), en raison des retards causés par la pandémie de COVID-19. Komet s'appuie sur la décision n ° 2020-PDG-0023 de l'Autorité des marchés financiers (Québec) qui lui permet de retarder le dépôt de ses documents annuels requis par le Règlement 51-102 au plus tard le 29 avril 2020. Komet estime que les documents annuels 2019 seront disponibles pour dépôt à la mi-juin 2020.



Jusqu'à ce que les documents annuels 2019 soient déposés, la direction de Komet et les autres initiés sont soumis à une interdiction de transiger qui reflète les principes énoncés à l'article 9 de l’instruction générale 11-207 - Ordonnance d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires.

Il n'y a eu aucun développement important depuis la date des derniers états financiers intermédiaires déposés le 29 novembre 2019, dont une copie est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

De plus amples renseignements sur Komet sont disponibles à : http://kometgold.com .

Relations avec les investisseurs / renseignements :

Robert Wares, président par intérim 514-940-0670 / rwares@osiskomining.com

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.