DIOS Exploration Inc.

May 01, 2020 15:05 ET

MONTRÉAL, 01 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIOS EXPLORATION INC. (DIOS) a complété la dernière tranche d’un placement privé sans intermédiaire pour un montant de 401 000 $ par l’émission de 4 010 000 actions ordinaires accréditives au prix de 0,10 $ chacune. L’emploi du produit servira aux travaux d’exploration du projet K2 détenu à 100% au sud-ouest de la propriété d’or Elmer d’Exploration Azimut, à la baie James au Québec.



Les travaux de DIOS ont mis en lumière la cible d’or WI TARGET, un conducteur électromagnétique de 3 km et les indices minéralisés en or-cuivre-argent d’ATTILA, en direction au sud-ouest de la découverte d’or Patwon d’Azimut, montrant des similarités telles les roches hôtes (intrusives felsiques), certaines altérations et la présence de 3 réseaux de veines de quartz. La stratigraphie de K2 est la même que celle de la propriété Elmer d’Azimut, toutes deux au nord de la faille Opinaca, une structure régionale.

La présidente de DIOS, Marie-José Girard, a ajouté: “K2 couvre 78 km carrés de roches très prospectives pour l’or (148 claims). Notre équipe y a déjà défini des cibles de forage suite aux derniers travaux de terrain. Nous explorions sur K2 depuis quelques années et ces fonds ajoutés au financement de mars vont nous permettre de débuter les premiers forages dans ce secteur, ciblant le conducteur électromagnétique WI target de 3 km n’affleurant pas, mais donnant des valeurs élevées en or dans les sols adjacents, et des blocs erratiques de roches felsiques très fortement altérées avec 1-20% de pyrite“.

Les titres émis dans ce placement sont assujettis à une période de rétention de quatre mois et un jour. Des honoraires de $ 18 000 seront payés en actions ordinaires de DIOS à une tierce partie à distance. Ce placement privé est réalisé en vertu de dispenses de prospectus des autorités en valeurs mobilières compétentes et est assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Ce communiqué fut révisé par M.J. Girard Geo M.Sc., personne qualifiée (43-101).

Énoncés prospectifs : Ce communiqué de presse contient l’analyse de questions qui peuvent renfermer des énoncés prospectifs selon les termes des lois sur les valeurs mobilières qui comprennent certains risques et incertitudes. Bien que la société estime que de tels énoncés prospectifs reflètent des attentes fondées sur des projections raisonnables, elle ne peut garantir que ses attentes seront atteintes. Les facteurs pouvant faire varier les résultats réels par rapport aux attentes comprennent les répercussions des conditions économiques en général, les mesures prises par les autorités gouvernementales, les incertitudes relatives aux négociations de contrats, les besoins de financement additionnel, l’acceptation des produits de la société par le marché et la concurrence. Ces facteurs et d’autres sont davantage examinés dans les documents de la société déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières.