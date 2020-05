May 03, 2020 13:12 ET

HAMILTON, Ontario, 03 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation émanant du secteur industriel à l'origine de la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle a investi plus de 21 millions de dollars dans des projets qui rendront possible la production au Canada des technologies, de l’équipement et des dispositifs médicaux essentiels pour lutter contre la COVID-19.



Depuis que NGen a annoncé son programme de financement lié à la COVID-19 à la fin du mois de mars, l’organisme a reçu plus de 900 manifestations d'intérêt de la part d'entreprises de fabrication de pointe de diverses régions du Canada. Les projets approuvés à ce jour portent entre autres sur la conception et la fabrication de respirateurs et de leurs composantes, de trousses de dépistage, de visières et d'un matériau de revêtement qui tue les bactéries et les virus au contact.

NGen a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, le Conseil national de recherches du Canada, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada afin de classer par ordre de priorité les projets à financer qui apporteront les avantages les plus immédiats aux Canadiens.

« Des fabricants provenant de diverses régions du Canada ont relevé le défi. Leur capacité à innover et à mobiliser des technologies de pointe leur a permis de réagir rapidement, tant pour augmenter la production de matériel de soins de santé que pour apporter de nouvelles solutions aux travailleurs de première ligne. Il ne peut y avoir de meilleur exemple de l'importance que revêt la fabrication de pointe pour les Canadiens. Tout le Canada a vraiment adopté cette approche. La collaboration est essentielle dans la lutte contre la COVID-19, et elle demeurera un élément important alors que nous nous préparons à relancer l'économie. »

– Jayson Myers, PDG, Fabrication de prochaine génération Canada

« Notre gouvernement mobilise ses ressources dans la lutte contre la COVID-19, et c'est formidable de voir l'industrie faire sa part. Je suis fier des supergrappes, y compris de NGen, qui ont pris des mesures pour tirer parti de leurs nombreux membres et de la solide base industrielle du Canada pour faire face à la COVID-19. Ensemble, nous protégerons la santé et la sécurité de tous les Canadiens. »

– Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Je suis vraiment inspiré par la profondeur des connaissances, de l'expertise et de l'engagement de l'industrie, du gouvernement et de la base de recherche dans un si large éventail de technologies. Ces efforts de collaboration répondent aux besoins immédiats des patients et des travailleurs de première ligne grâce à des innovations en matière d'équipement de maintien des fonctions vitales, de produits médicaux et d'EPI, tout en renforçant la capacité de fabrication au Canada afin qu’elle continue à croître et à soutenir la reprise économique du pays. »

– John Laughlin, dirigeant principal de la technologie, Fabrication de prochaine génération Canada

DESCRIPTIONS D’EXEMPLES DE PROJETS

Respirateur : Canadian Emergency Ventilators Inc./Starfish Medical (Toronto, Ont.)

Ce projet fournit des respirateurs pouvant être utilisés pour les activités complexes de triage de la COVID-19. Le projet fabrique le produit qui portera le nom de « respirateur Winnipeg » pourra être fabriqué et utilisé à grande échelle pendant la crise de la COVID-19. À ce jour, un système fonctionnel a été conçu, assemblé et testé afin de démontrer le rendement fonctionnel de l'appareil dans les établissements de santé. La technologie de base a également été homologuée et autorisée par la FDA aux États-Unis.

Composantes de respirateurs : BOMImed (Winnipeg, Man.)

La société BOMImed de Winnipeg, au Manitoba, qui fabrique et distribue du matériel de gestion des voies respiratoires, d'anesthésie, de soins intensifs, de thérapie de réchauffement et de surveillance des patients, collabore avec Synergy Mouldworks (Brantford, Ont.) et Precision ADM (Winnipeg, Man.) pour développer et lancer rapidement la fabrication de composantes respiratoires de ventilateurs mécaniques de haute qualité, qui sont rapides à produire et présentant un bon rapport coût-efficacité. Le projet a pour but de trouver une solution canadienne pour remédier à la pénurie de composantes respiratoires pour les patients du Canada placés sous respirateur.

Visières : Molded Precision Components (Oro-Medonte, Ont.)

Molded Precision Components (MPC), une société d'ingénierie et de moulage par injection offrant des services complets, travaille avec Sterling Industries (Concord, Ont.) pour concevoir et produire en série une visière de protection personnelle. MPC moulera la partie de la visière comprenant le serre-tête, tandis que Sterling produira la partie de la visière comprenant la sangle. MPC prévoit produire en masse jusqu'à 5 000 visières par jour.

Visières : Mosaic (Toronto, Ont.)

Mosaic est une entreprise de fabrication numérique qui utilise la technologie d'impression 3D et des procédés d'impression multimatériaux pour produire une large gamme de produits. Les fonds fournis par NGen permettront à l'entreprise de produire et de distribuer rapidement 45 000 visières sur une période de trois mois.

Visières : Burloak Technologies (Burlington, Ont.)

Burloak, un fournisseur de pièces métalliques de précision imprimées en 3D et fabriquées pour l'industrie aérospatiale, travaille avec Hamilton Health Sciences pour concevoir, développer et fabriquer une visière complète afin de répondre à certains besoins précis d'équipement médical pendant la pandémie de COVID-19. Le prototype du produit est en cours d'essai et Burloak s'équipe pour produire 5 000 pièces par semaine.

Trousse de dépistage : Sona Nanotech (Halifax, N.-É.)

Sona utilise sa nanotechnologie exclusive pour concevoir un test de dépistage rapide du coronavirus au point de service. Cette trousse fournira aux utilisateurs un test de flux latéral à réponse rapide pour le dépistage des patients. Le test devrait donner des résultats dans un délai de cinq à quinze minutes et son prix devrait être semblable à celui des autres tests utilisés pour diagnostiquer les maladies infectieuses.

Trousse de dépistage : Response Biomedical (Vancouver, C.-B.)

Response Biomedical Corp. (RBM) a utilisé sa plateforme technologique RAMP® exclusive, un système de point de service de flux latéral par fluorescence autorisé par Santé Canada, pour produire un test de diagnostic de la COVID-19 rapide, économique et précis destiné à être utilisé aux points de service à proximité des patients ou dans la communauté. Ce projet a pour but la conception et la fabrication, à grande échelle, d’un nouveau test RAMP® au point de service pour le SRAS-Coronavirus‑2 qui permettra le triage rapide et précis des patients présentant des symptômes de COVID-19 en 15 minutes ou moins.

Revêtement de stérilisation : Envision SQ Inc. (Guelph, Ont.)

EnvisionSQ est un effort conjoint avec l'Université de Guelph pour concevoir un produit innovant de revêtement clair autostérilisant (EnvisionSQ Clear Coating - NanoCleanSQ) qui peut être facilement appliqué sur des surfaces dures pour prévenir la propagation du coronavirus. NanoCleanSQ tue les bactéries et les virus au contact, en particulier les coronavirus, et est sûr et durable, offrant une protection antibactérienne et antivirale de longue durée. Les fonds versés par NGen pour la lutte contre la COVID‑19 permettront à EnvisionSQ d'accélérer la production du revêtement NanoCleanSQ en 12 semaines afin de produire plus de 1 000 litres par semaine, suffisamment de produit pour protéger plus d'un million de poignées de porte, 75 000 km de rampes, ou l'intérieur de 8750 ascenseurs, de 400 autobus urbains ou de 200 avions de ligne par semaine.

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 2 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. En mars, NGen a annoncé qu'elle allait verser au moins 50 millions de dollars de fonds de l’ Initiative des supergrappes d’innovation pour faciliter le lancement de solutions de fabrication innovantes afin de contribuer à la lutte contre la COVID-19.

