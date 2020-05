May 03, 2020 18:05 ET

May 03, 2020 18:05 ET

MONTRÉAL, 03 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir est heureux d’annoncer les lauréats de la 35e édition du Prix de journalisme en loisir. Ce prix vise à reconnaître l'excellence du travail des journalistes qui contribuent à faire mieux connaître l’apport des intervenants du milieu associatif dans le domaine du loisir, les diverses formes de loisirs pratiqués au Québec ou par des Québécois ainsi que les nombreux impacts du loisir notamment aux niveaux individuel, social, culturel, environnemental et économique.



Ce sont 132 articles et reportages qui ont été présentés par 87 journalistes provenant de partout au Québec. De ce nombre, 92 articles et reportages ont été soumis aux membres du jury qui ont sélectionné les premiers prix de chacune des 4 catégories en plus d’un prix Coup de cœur. Ces 9 lauréats ont reçu des bourses totalisant 6 900 $ ainsi qu’un trophée commémoratif.

LAURÉATS DES PRIX DE JOURNALISME EN LOISIR 2020

AUDIO-RADIO : PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE / 1ER PRIX DE 800$

Rugby subaquatique : une première équipe féminine canadienne au Championnat du monde de rugby subaquatique par Diana Gonzalez, Radio-Canada

AUDIO-RADIO : PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE / 1ER PRIX DE 800$

Menace à la biodiversité : quand un ornithologue amateur sonne l'alarme par Janic Tremblay, Radio-Canada

ÉCRIT COURT (- DE 1000 MOTS) PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE / 1ER PRIX DE 800$

Louis-Gérard Dallaire: l'homme qui cultivait des bonsaïs par Bernard Lepage, l’Hebdo du St-Maurice

ÉCRIT COURT (- DE 1000 MOTS) PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE / 1ER PRIX DE 800$

L'infiniment grand des Innus en Basse-Côte-Nord par Jonathan Custeau, La Tribune

ÉCRIT LONG (+ DE 1000 MOTS) PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE / 1ER PRIX DE 800$

Des pièces sportives à couper le souffle par Sylvain Sarrazin, La Presse+

ÉCRIT LONG (+ DE 1000 MOTS) PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE / 1ER PRIX DE 800$

L'art derrière les barreaux par Sylvain Sarrazin, La Presse+

VIDÉO-TÉLÉVISION : PORTÉE LOCALE OU RÉGIONALE / 1ER PRIX DE 800$

Le kitesurf a le vent dans les voiles aux Îles-de-la-Madeleine par Philippe Grenier, Radio-Canada

VIDÉO-TÉLÉVISION : PORTÉE PROVINCIALE OU NATIONALE / 1ER PRIX DE 800$

Sans limites par Diane Sauvé, Radio-Canada

COUP DE CŒUR / PRIX DE 500$

24 heures de survie en forêt par Audrey Ruel-Manseau, La Presse+

Le Conseil québécois du loisir félicite chaleureusement tous les lauréats dans l’ensemble des catégories pour leurs contributions à faire mieux comprendre les diverses facettes de l’utilisation du temps libre et du loisir dans notre société actuelle.

Les résultats devaient être dévoilés dans le cadre du gala de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), tradition débutée l’an dernier mais qui doit prendre une pause en ce contexte de pandémie. Le CQL a donc décidé de produire un cahier spécial pour présenter les récipiendaires et leur reportage et ainsi honorer leur travail à faire rayonner le loisir au Québec. Vous retrouverez ce cahier spécial dans la section « Prix de journalisme » sur le site Internet du Conseil québécois du loisir.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l'apport du milieu associatif. Le CQL regroupe et représente les organismes nationaux du loisir et leurs réseaux de quelques 4500 organisations en plus de soutenir leur développement. Il favorise la concertation, le réseautage et les partenariats associatifs, publics et privés, québécois, canadiens et internationaux. Il contribue par le loisir au développement social, culturel et économique du Québec. Il défend le droit au temps libre et aux loisirs pour tous et en favorise l’accessibilité.