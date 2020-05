May 04, 2020 02:00 ET

Modalités Assemblées générales

Information réglementée

4 mai 2020, 08h00

Vu les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 et aux mesures de confinement imposées dans ce cadre, le Conseil d’administration a décidé, en exécution de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020, d’adapter la procédure de participation à l’Assemblée générale et Assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2020 afin de permettre aux actionnaires de participer d’une façon qui soit conciliable avec les mesures de confinement précitées et de manière à pouvoir poser des questions et exercer leur droit de vote.

Ces Assemblées générales se tiendront sans la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires ou d’autres personnes habilitées à assister aux réunions.

Les actionnaires pourront donc uniquement voter à distance avant l’Assemblée générale et Assemblée générale extraordinaire, en remettant un bulletin de vote ou une procuration à Kinepolis suivant les modalités reprises dans la version modifiée de la convocation qui, comme les formulaires de vote et de procuration, est disponible sur le site Internet de Kinepolis .

Pour les actionnaires qui ont déjà envoyé une procuration dûment complétée, il sera tenu compte des instructions de vote exprimées dans ce formulaire et l’actionnaire ne doit plus entreprendre aucune action.

Quant aux actionnaires qui n’ont pas encore envoyé de formulaire de vote ou de procuration à la date du présent communiqué de presse, ils sont priés d’utiliser exclusivement les formulaires disponibles sur le site Internet de Kinepolis .

Les actionnaires ont bien entendu toujours le droit de poser des questions, mais uniquement avant l’Assemblée générale, soit par courrier postal, soit par e-mail. Les réponses à ces questions seront publiées sur le site Internet de Kinepolis au plus tard le jour de l’Assemblée générale (avant le début de la réunion).

Les formulaires de procuration, les formulaires de vote par correspondance et les questions sur les points à l’ordre du jour doivent avoir été reçus par Kinepolis pour le samedi 9 mai 2020 au plus tard.

Les formalités d’inscription restent identiques à celles qui ont été publiées par la société dans son communiqué de presse du 9 avril 2020.

Le lieu des Assemblées générales change ; celles-ci auront lieu en l’étude du notaire Tim Carnewal, avenue Lloyd George 11, 1000 Bruxelles.

Les nouvelles procédures de participation et de vote peuvent être consultées dans la version modifiée de la convocation disponible sur le site Internet de Kinepolis .

Le Conseil d’administration remercie les actionnaires de la société de leur compréhension.

Contact

Kinepolis Press Office Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 16 +32 (0)9 241 00 22

pressoffice@kinepolis.com Investor-relations@kinepolis.com

