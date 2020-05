May 04, 2020 02:00 ET

Modaliteiten Algemene Vergaderingen

Gereglementeerde informatie

4 mei 2020, 08u00

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden inzake de Covid-19 pandemie en de in dit kader opgelegde inperkingsmaatregelen, heeft de Raad van Bestuur in uitvoering van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 besloten om de procedure tot deelname aan de Algemene en Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2020 aan te passen teneinde de aandeelhouders toe te laten te kunnen deelnemen op een manier die verenigbaar is met voormelde inperkingsmaatregelen en wel op een manier dat zij vragen kunnen stellen en hun stemrecht uitoefenen.

Deze Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders, hun gevolmachtigden of andere personen die het recht hebben de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders zullen dus alleen op afstand kunnen stemmen vóór de Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering, door een stembrief of een volmacht te bezorgen aan Kinepolis volgens de modaliteiten opgenomen in de gewijzigde oproeping die net als de stem- en volmachtformulieren beschikbaar zijn op de Kinepolis-website .

Voor aandeelhouders die reeds een geldig ingevulde volmacht hebben opgestuurd, wordt rekening gehouden met de in dit formulier uitgedrukte steminstructies en hoeft de aandeelhouder geen verdere actie te ondernemen.

Voor aandeelhouders die op de datum van dit persbericht nog geen stem- of volmachtformulier hebben opgestuurd, verzoeken wij hen alleen de formulieren te gebruiken die beschikbaar zijn op de Kinepolis-website .

Aandeelhouders hebben uiteraard nog steeds het recht om vragen te stellen, maar alleen schriftelijk voorafgaand aan de Algemene Vergadering, per gewone post of per e-mail. De antwoorden op deze vragen zullen ten laatste op de dag van de Algemene Vergadering (voor het begin van de vergadering) op de website van Kinepolis worden gepubliceerd.

Volmachtformulieren, stemformulieren per correspondentie en vragen over agendapunten moeten uiterlijk op zaterdag 9 mei 2020 door Kinepolis zijn ontvangen.

De registratieformaliteiten blijven identiek aan degene die door de vennootschap werden gepubliceerd in haar persbericht van 9 april 2020.

De plaats van de Algemene Vergaderingen wordt gewijzigd naar de studie van notaris Tim Carnewal, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel.

De nieuwe procedures inzake deelname en stemming kunnen geconsulteerd worden in de bijgewerkte oproeping die beschikbaar is op de Kinepolis-website .

De Raad van Bestuur dankt de aandeelhouders van de vennootschap voor hun begrip.

Contact

Kinepolis Press Office Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 16 +32 (0)9 241 00 22

pressoffice@kinepolis.com Investor-relations@kinepolis.com

