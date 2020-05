May 04, 2020 02:00 ET

Als gevolg van COVID-19 maatregelen is Ease2pay genoodzaakt om de publicatie van haar jaarverslag over 2019 uit te stellen. Zoals aangegeven in het COVID-19 Update bericht van 1 april, verwacht Ease2pay dat de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus een impact zullen hebben op haar 2020 prognoses en daarmee op de bereidheid van externe partijen en de kapitaalmarkt om de onderneming te financieren. Er bestaan derhalve significante onzekerheden en daarom is het op dit moment, ondanks de kansen die besloten liggen in de Ease2pay betaaloplossing, niet goed mogelijk om in te schatten wat de invloed en gevolgen van het COVID-19 virus voor de onderneming zullen zijn.



Door de introductie van nieuwe betaalwijzen voor tanken en parkeren in de Rabo Wallet app is in het tweede halfjaar van 2019 het aantal betaaltransacties gestegen. Ook in de eerste twee maanden van 2020 was er sprake van een stevige groei van aantal betaaltransacties ten opzichte van het jaar ervoor. Vanaf de COVID-19 maatregelen 15 maart zag Ease2pay een sterke daling van het aantal betaaltransacties. Met de toename van het autogebruik eind april is het aantal betaaltransacties weer groeiende.

Over Ease2pay

Ease2pay is de mobiele betaaldienstverlener die betalen gemakkelijker wil maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, de gebruiker betaalt geen transactiekosten. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

