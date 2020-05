May 04, 2020 05:32 ET

Résultats au 31 Mars 2020

Bois-Guillaume, le 24 Avril 2020

La raison d’être du Crédit Agricole Normandie-Seine : Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société

Le Crédit Agricole Normandie-Seine fait face depuis cette fin du 1er trimestre 2020 à un contexte totalement inédit avec l’émergence de la crise sanitaire Covid-19.

Dès le début de cette crise, tout en garantissant la sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs, la Caisse Régionale s’est mobilisée pour assurer les fonctions essentielles à l’accompagnement de tous ses clients, et leur permettre d’accéder rapidement à tous les dispositifs d’accompagnement mis en place :

La Caisse Régionale a ainsi activé, au 23/04/2020, plus de 9000 reports de mensualités de crédits, représentant près de 70 M€ ; en parallèle, 2 000 demandes du Prêt Garanti par l’Etat (pour plus de 340 M€) sont en cours d’analyse par les équipes, suite à la mise en place de ce dispositif par les Pouvoirs Publics fin mars.

Enfin, le Groupe Crédit Agricole a annoncé hier la création d’un fonds de 200 millions d’euros qui sera consacré au soutien de ses clients professionnels assurés en perte d’exploitation auprès de Pacifica.

Au-delà de ces mesures, le Crédit Agricole Normandie-Seine renforce le lien de proximité, de solidarité et de confiance existant avec ses clients, en étant à leur écoute, disponible pour trouver ensemble les solutions adaptées au besoin de chacun pour traverser le plus sereinement possible cette période.

Néanmoins, les résultats d’activité de ce premier trimestre bénéficient d’une dynamique commerciale forte des deux premiers mois de l’année.

Plus de 650 000 clients

En progression de 1,6% sur un an, le portefeuille de clients atteint plus de 650 000 clients. Malgré le fort ralentissement intervenu mi-mars, le portefeuille s’est enrichi en 2020 de 710 nouveaux clients.

Parallèlement, la Caisse Régionale continue d’étendre son empreinte mutualiste avec près de 5400 nouveaux sociétaires, portant le nombre de clients sociétaires à plus de 222 000.

14,1 milliards d’encours de crédits (+8,9 %)

L’encours de crédit s’établit à plus de 14,1 Mds€, en croissance de 8,9 % sur un an. Avec plus de 660 M€ de nouveaux financements sur le 1er trimestre (+9,6%), le Crédit Agricole Normandie-Seine poursuit son accompagnement auprès de ses clients dans l’ensemble de leurs projets. Cette activité dynamique se concrétise par une part de marché de 29,45 %, en progression de 1,2 pt* sur un an.

16,8 milliards d’encours d’épargne (+4,3 %)

Grâce à la progression de l’épargne bilan (+6,7%) portée par une belle impulsion des DAV (+15,7%) et des livrets (+8,1%), les encours de collecte atteignent 16,8 Mds€. S’établissant à 5,4 Mds€, la collecte hors bilan profite de la contribution de l’assurance-vie dont l’encours s’affiche à près de 4,6 Mds€ (+ 2,1%). Nos parts de marché collecte bilan, à 26,7%* se maintiennent à un haut niveau historique.

418 000 contrats d’assurance (+3,3 %)

En progression de près de 3,3 % sur un an, le portefeuille d’assurance dommages continue d’être dans une bonne dynamique grâce à la commercialisation de plus de 11 000 nouveaux contrats.

Le portefeuille d’assurances aux personnes dépasse les 102 000 contrats en portefeuille (+3,9%).

Cette dynamique commerciale se retrouve aussi dans le domaine de la banque au quotidien avec le développement du portefeuille cartes de +2,9 %.

*Parts de marché à fin janvier 2020

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 24 Avril 2020 les comptes individuels et consolidés au 31 Mars 2020.

Résultats financiers

·Base individuelle

Grâce à ce fort dynamisme commercial, les commissions ont progressé de 4,5% sur un an et permettent d’afficher un PNB d’activité en hausse de 4,1%. En intégrant le PNB Fonds Propres en baisse de 10,4 M€ par rapport à mars 2019, le Produit Net Bancaire est en retrait de 9,8% sur un an, et s’élève à 70 M€. Il est pénalisé par le choc des marchés survenu à la mi-mars en lien avec la crise du Covid-19 qui a pesé sur l’ensemble des actifs.

Les charges de fonctionnement nettes s’établissent à 54,4 M€ (-1,5 % sur un an). Cette diminution de charges s’explique principalement par le report de projets en lien avec la crise du Covid-19.

Le coût du risque s’établit en reprise à 2 M€. Le taux de défaut en principal à 1,37 % illustre une bonne maitrise des risques crédit inférieure à la moyenne sectorielle.

Le résultat net social s’élève à 15 M€ en retrait de 23,1 % sur un an.

·Base consolidée

Le Produit Net Bancaire s’établit à 64,5 M€ en retrait de 18,29 % sur un an.

Le résultat net s’inscrit à 1,8 M€ en retrait de 84,26 % sur un an. La diminution du résultat est due à la baisse des plus-values des titres de placement, du fait du choc des marchés de mi-mars.

Endettement

La Caisse régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Au 31 mars 2020, les ressources clientèle représentent 42.40 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 27,6 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché CT 6,6 %.

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/03/2020

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée mars-19 mars-20 Evol mars-19 mars-20 Evol Produit Net Bancaire 77,5 69,9 -9,81% 78,9 64,5 -18,29% Charges de Fonctionnement -55,9 -54,4 -2,68% -60,3 -59,7 -1,08% Résultat Brut d'Exploitation 21,6 15,5 -28,24% 18,6 4,8 -74,10% Résultat Net 19,5 15,0 -23,08% 11,5 1,8 -84,26%

Le CCI

Au 31 mars 2020, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 124 € en retrait de 21,8 % par rapport au 31 décembre 2019.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 21,3% (au 31 mars 2020).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes, s'élève à 114,31 % pour une exigence réglementaire à 100 %. Il est de 110,41 % au 31 mars 2020.

Perspectives

L’épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l’économie mondiale, mais l’ampleur et la durée de ces impacts sont impossibles à déterminer à ce stade. Ces conséquences impacteraient l’activité des contreparties des banques et par ricochet les banques elles-mêmes. La Caisse régionale Normandie-Seine, qui participe aux mesures de soutien annoncées par le Groupe Crédit Agricole pour ses clients entreprises et particuliers pendant la crise, et qui est engagée dans les mesures annoncées par les pouvoirs publics, s’attend à des impacts sur ses revenus et sur son coût du risque. Mais avec un ratio CET1 de 21,3% au 31 mars 2020, à un niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse régionale Normandie-Seine aborde ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide. Son modèle mutualiste et solidaire est résilient, et la priorité reste l’accompagnement durable de son territoire.

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet www.ca-normandie-seine.fr.

