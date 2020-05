May 04, 2020 06:25 ET

오레곤 주 포틀랜드, May 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allied Market Research가 발표 한 보고서에 따르면, 전 세계 굴절 주식 전력 변환 시스템 시장은 2018 년에 39 억 2 천만 달러로 막혔으며, 2026 년까지 51.5 억 달러에이를 것으로 예상되며 2019 년에서 2026 년까지 연평균 3.6 % 성장할 것으로 예상됩니다.

철도 개발을위한 예산 할당이 증가하고 철도를 대중 교통 수단으로 사용하는 경향이 증가하면서 전 세계 철도 차량 전력 변환 시스템 시장의 성장이 가속화되었습니다. 그러나 기존 시스템을 교체하고 기존 롤링 재고를 개조하기 위해서는 자본 요구가 높아 시장이 방해를받습니다. 반대로, 개발 도상국의 철도 인프라 개선은 향후 몇 년 동안 시장에 유리한 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다.

세계 철도 차량 전력 변환 시스템 시장은 기술, 부품, 철도 차량 유형 및 지역을 기준으로 분류됩니다. 기술을 기반으로 시장은 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터 (IGBT), 게이트 턴 오프 사이리스터 (GTO) 및 실리콘 카바이드 (SiC)로 구분됩니다. GTO 부문은 2018 년에 시장의 절반을 차지하며 지배적이었습니다. 그러나, 예측 기간 동안 SiC 세그먼트는 4.6 %의 최고 CAGR을 나타낼 것으로 예상된다.

구성 요소를 기준으로 시장은 정류기, 인버터, 발전기, 보조 전원 장치 (APU) 및 트랙션 모터로 분류됩니다. 트랙션 모터 부문은 2018 년에 가장 큰 점유율을 차지하여 시장의 4 분의 1 이상에 기여했습니다. 그러나 인버터 세그먼트는 예측 기간 동안 최고 CAGR 4.3 %를 나타내는 것으로 추정됩니다.

철도 차량 유형에 따라 시장은 기관차, 지하철, 모노레일, 트램,화물 마차, 여객 코치 등으로 나뉩니다. 화물 마차 부문은 2018 년에 지배적이며 시장의 거의 절반을 차지합니다. 그러나 기관차 부문은 예측 기간 동안 최고 CAGR 5.5 %를 기록 할 것으로 예상됩니다.

전 세계 롤링 주식 전력 변환 시스템 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 LAMEA와 같은 여러 지역에서 분석됩니다. 유럽 ​​전역의 시장은 2018 년에 가장 큰 점유율을 차지하여 시장의 약 3 분의 1에 기여했습니다. 그러나 아시아-태평양 지역 시장은 연구 기간 동안 최고 4.0 %의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

전 세계 롤링 재고 전력 변환 시스템 시장 보고서에는 Alstom SA, AEG Power Solutions, CRRC Corporation Ltd., Bombardier Inc., Siemens AG, Hitachi Ltd., Toshiba Corporation, Strukton 등 주요 시장 플레이어에 대한 심층 분석이 포함됩니다. Wabtec Corporation 및 Turbo Power Systems.

