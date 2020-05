May 04, 2020 09:00 ET

LAVAL, Québec, 04 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) est fière d’annoncer aujourd'hui la nomination de M. Jean-François Grou à titre de président du conseil d'administration d’Urbanimmersive, succédant ainsi à M. James McDonald qui occupait ce poste depuis 2011. M. McDonald continuera de siéger sur le conseil d'administration de la Société afin d’assurer une saine transition et fournir le temps nécessaire à la Société pour nommer un nouvel administrateur. Ces changements prennent effet immédiatement.



En plus de siéger au conseil d'administration d'Urbanimmersive depuis décembre 2017, M. Grou a agi à titre de président et chef de l'exploitation de Rideau Recognition Inc., une entreprise technologique canadienne comptant près de 250 employés ayant des bureaux au Canada et aux États-Unis. Avant d’occuper ce poste, M. Grou était chef de la direction et membre du conseil d’administration de Technologies 20-20 inc., une entreprise technologique québécoise inscrite auparavant à la Bourse de Toronto avec près de 550 employés répartis dans 13 bureaux à travers le monde.

« Cela a été un honneur d'agir comme président du conseil d'administration d'Urbanimmersive au cours des neuf dernières années, mais le temps est venu pour moi de ralentir mes activités professionnelles. Dans son nouveau rôle de président, Jean-François pourra mettre à contribution son expertise de l'industrie des technologies logicielles immersives et ses connaissances de la Société pour en faire bénéficier autant le conseil d'administration que la Société. En ces temps intéressants et prometteurs pour la Société, j’ai pleine confiance que Jean-François, avec le soutien de toute l'équipe, pourra largement contribuer à sa façon au succès d’Urbanimmersive et poursuivre sur le dynamisme actuel de la Société », a déclaré James McDonald.

« C'est un privilège que d'être nommé par le conseil en tant que nouveau président. Je me réjouis d'assumer mes nouvelles responsabilités et j'ai l'intention de veiller à ce que nous continuions à réaliser notre plan de croissance prometteur. Au nom du conseil d’administration, l'équipe de direction et tous ses employés, je tiens à remercier grandement James pour ses conseils, son expertise, son engagement et son soutien au cours des neuf dernières années ayant su relever avec brio de nombreux défis au fil des ans afin de s'assurer que la Société puisse demeurer sur la voie du succès », a déclaré Jean -François Grou.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive est un leader des technologies logicielles offrant des solutions marketing 3D aux photographes et autres clients de contenu visuel, principalement sur le marché immobilier (« Proptech »). Ses plateformes logicielles (« SaaS ») uniques (UI, Tourbuzz) offrent des solutions de contenu marketing immersif payable à l'utilisation et soutenues par l’intelligence artificielle (« AI ») afin de produire des environnements 3D de haute qualité et d’améliorer la productivité opérationnelle de ses clients. Sa technologie principale consiste en un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives de haute qualité, uniques et économiques aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements immersifs 3D. La Société revend également du matériel photographique 3D complémentaire par le biais de sa filiale Immersolution.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

