Børsmeddelelse nr. 2020/10

Aalborg 4. maj 2020

Vedhæftet fremsendes indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 10.00 på Aalborg Portland Park.



Med baggrund i at undgå spredning af Covid-19 opfordres alle aktionærer i dette særtilfælde til at afgive brevstemme eller fuldmagt til de af bestyrelsen fremsatte forslag, så man derved legalt er i stand til at afholde den ordinære generalforsamling med ganske få eller ingen deltagere til stede.



Skulle situationen omkring coronavirus forbedres, og regeringens forsamlingsforbud på ti personer blive ophævet eller udvidet, vil de eventuelle ændrede konditioner for generalforsamlingen blive offentliggjort på aabsport.dk.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Thomas Bælum 2251 7901

