May 04, 2020 10:47 ET

L’équipe TELUS fera du bénévolat virtuel en 2020 dans le cadre de sa 15e édition annuelle des Journées du bénévolat de TELUS, et offrira ainsi son aide durant la pandémie de COVID-19

L’activité vedette de bénévolat de TELUS cette année consiste à fabriquer un masque de tissu pour vous-même et pour un proche, et a pour objectif de créer 100 000 masques à l’échelle du pays

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est plus important que jamais de venir en aide aux Canadiens touchés par la crise de santé publique. À l’occasion de #MardiJeDonneMaintenant , les membres de l’équipe de TELUS feront du bénévolat de façon virtuelle et sécuritaire tout au long de 2020 pour souligner la 15e édition annuelle des Journées du bénévolat de TELUS, et contribueront ainsi à bâtir des collectivités plus fortes et plus saines pendant la pandémie de COVID-19.

Dans cet esprit, l’équipe TELUS espère inspirer les Canadiens à donner à leur façon et à partager leurs gestes de générosité, petits et grands, sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #OnResteGénéreux. L’une des bonnes actions possibles est la fabrication d’un masque pour soi ou pour un proche. Puisque le port du masque à l’extérieur de la maison est l’un des plus grands gestes altruistes pour se protéger les uns les autres, TELUS invite les Canadiens à se joindre aux membres de son équipe et à coudre des masques, avec pour objectif de créer collectivement 100 000 masques à l’échelle nationale.

« Depuis 15 ans, les Journées du bénévolat de TELUS inspirent la grande famille TELUS à se rassembler à la grandeur du pays, mais également partout dans le monde, dans un effort de générosité collective pour créer des retombées positives sur le plan social, de la santé et de l’économie au sein de nos collectivités, souligne Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Alors que nous aspirons à être l'entreprise la plus généreuse au monde, nous avons la responsabilité de continuer à montrer par l'exemple. C'est pourquoi nous étendons notre culture de la bienveillance en ligne et poursuivons les Journées du bénévolat de TELUS virtuellement. Ces bonnes actions virtuelles nous permettent de redonner aux collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons, tout en respectant les directives de distanciation sociale qui assureront la sécurité de la famille TELUS et des partenaires communautaires. J’invite tous les Canadiens à se joindre à nous parce qu’ensemble, nous pourrons rendre le monde simplement meilleur pour nos concitoyens. »

L’approche de TELUS cette année a été inspirée des membres de l’équipe TELUS actuels et retraités, et leurs proches, qui ont lancé des efforts de bénévolat virtuels pour venir en aide aux personnes touchées par la pandémie en cousant des masques, des blouses et d’autres articles de protection individuelle pour les travailleurs de première ligne. Ils ont aussi assemblé des trousses de toilette pour les personnes les plus touchées par la crise, livré de la nourriture et des fournitures pour les banques alimentaires et les familles dans le besoin, donné du sang, confectionné des cartes, appelé les personnes âgées seules et plus encore !



Animée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », l’équipe de TELUS a versé depuis 2000 l’équivalent de 1,3 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes locaux et de bienfaisance canadiens, faisant de TELUS une des entreprises les plus généreuses au monde. Depuis le début de mars, TELUS a versé 100 millions de dollars en soutien aux Canadiens touchés par la COVID-19.

Grâce aux membres de ses équipes, TELUS vient de se classer au premier rang de la liste internationale des entreprises les plus responsables sur le plan social de DidTheyHelp.com pour le soutien qu’elle fournit aux Canadiens durant la pandémie de COVID-19. Le tableau des héros classifie les marques mondiales et les personnes en leur accordant un point pour chaque bonne action. Cette reconnaissance d’un tiers témoigne de l’engagement profond des membres de l’équipe TELUS à garder nos citoyens en sécurité et connectés durant cette crise sanitaire et par la suite.

Pour en savoir davantage sur l’engagement de TELUS envers ses collectivités d’un océan à l’autre, visitez telus.com/stayconnected . Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur et sur la façon de donner, visitez futurmeilleur.com .

