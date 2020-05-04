法国格勒诺布尔, May 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下的全球成像解决方案创新公司，宣布推出其全新 Emerald 3.2 Megapixel CMOS图像传感器，该传感器专门用于应对安全、无人机和嵌入式视觉以及传统机器视觉等新兴应用的挑战。



Emerald 3.2M 凭借其 2.8 µm 的全局快门像素和创新设计，具有 Emerald 传感器系列的所有特点：卓越的低噪声性能、紧凑的格式、易于集成的以及丰富的嵌入式功能。

该传感器采用超紧凑的轻型封装形式设计，具有低功耗特性，以应对优化 SWaP-C（尺寸、重量、功率和成本）的挑战。该设备还具备了可直接连接到低成本 MIPI ISP 的 MIPI 接口和优化相机尺寸的居中光心。其小像素使传感器能够安装在紧凑且经济高效的 S 接口光学元件中。此外，Emerald 3.2M 与 Emerald 2M 和 Emerald 5M 具有引脚对引脚兼容和光学兼容，因此，一个设计即可支持多种分辨率，从而节省了成本。

Emerald 3.2M 传感器提供两种不同的封装选择（陶瓷 LGA 或有机扇出 BGA），可以优化尺寸和成本，或可以优先考虑恶劣条件下的稳健性。它在主光线角度 (CRA) 方面也提供了多功能性，可以确保与各种光学元件的完美匹配。

这款新型传感器完善了 Teledyne e2v 的 Emerald 产品系列，目前这个系列涵盖了从 200 万到 6700 万像素的范围。

Emerald 3.2M 的评估套件和样品现已上市。

请访问产品页面或联系我们了解更多信息。

媒体咨询，请联系：

Yuki.Chan@teledyne.com | +852 3679 3652

编者注：

Teledyne e2v 是 Teledyne Imaging 集团的一个组成部分。其创新引领了医疗保健、生命科学、太空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的优势包括倾听客户的市场和应用挑战，并与客户合作，提供创新的标准、半定制或全定制成像解决方案，为他们的系统带来更高的价值。

详细请浏览 imaging.teledyne-e2v.com。



Teledyne Imaging 是 Teledyne Technologies [TDY] 品牌旗下的领先公司。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面，提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

详细请浏览www.teledyneimaging.com

本公告随附图片请见：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70b4f718-4fdf-48ff-b444-20f2d812cf0c