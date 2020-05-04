法國格勒諾布爾, May 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v 是 Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司暨全球影像處理解決方案創新者，公佈其新的 Emerald 3.2 Megapixel CMOS影像感測器，其設計專門用來處理新興應用的挑戰，例如安全性、無人機和嵌入式視覺，以及傳統機器視覺。



Emerald 3.2M 具有 2.8 µm 全域快門像素以及創新的設計，共享 Emerald 感測器系列的所有特性：極佳的低噪音效能、精巧的格式、輕鬆整合以及各種內嵌功能。

感測器以超精巧的輕量包裝格式來設計，能以低功率處理最佳化 SWaP-C (尺寸、重量、電力和成本) 的挑戰。裝置也具備 MIPI 介面，可直接連接至低成本的 MIPI ISP，還有一個中央光學中心，可最佳化相機大小。其小像素可讓感測器搭配精巧且合乎成本效益的 S 接環光學性質。此外，Emerald 3.2M 採用針腳相容的對針腳設計，在光學上與 Emerald 2M 和 Emerald 5M 相容，因此透過單一相機設計就能支援多種解析度，可節省成本。

Emerald 3.2M 感測器提供兩種不同的包裝選項 (陶瓷 LGA 或有機扇出 BGA)，以便最佳化尺寸和成本，或在艱困的環境中以穩健性作為優先事項。這在主光線角度 (CRA) 方面提供變通性，也能確保完美搭配不同種類的光學性質。

這個新的感測器讓 Teledyne e2v 的 Emerald 產品組合系列變得完整，現在這個系列的範圍涵蓋 2 到 67 百萬像素。

目前可提供 Emerald 3.2M 的評估套件和樣本。

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