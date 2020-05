May 04, 2020 11:35 ET

May 04, 2020 11:35 ET

LAUSANNE, Schweiz, May 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie und Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, hat heute bekanntgegeben, dass es eine Wandelanleihenfazilität (die „Wandelanleihenfazilität“) über 115 Millionen US-Dollar mit Fonds, die mit Deerfield Management Company, L.P verbunden sind (zusammen „Deerfield“), abgeschlossen hat.



Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics kommentierte: „Wir freuen uns, dass wir Deerfield als langfristigen Finanzpartner gewinnen konnten, da wir derzeit die Einreichung eines Antrags bei der U.S. Food and Drug Administration auf Zulassung von Lonca als Biologikum (Biologics License Application, BLA) vorbereiten. Zu diesem Zweck bauen wir unsere Vertriebsorganisation in Vorbereitung auf die Markteinführung von Lonca im Falle einer Zulassung Mitte 2021 weiter aus und setzen zugleich die Weiterentwicklung unserer diversifizierten Pipeline neuer AWK für Patienten, die an hämatologischen und soliden Tumoren leiden, fort.“

Im Rahmen der Wandelanleihenfazilität stimmte Deerfield der Vergabe erstrangiger besicherter Wandelanleihen (die „Wandelanleihen“) an das Unternehmen in zwei getrennten Auszahlungen zu, die jeweils der Erfüllung bestimmter Bedingungen unterliegen. Deerfield stimmte zu, (i) eine erste Auszahlung von Wandeldarlehen in Höhe von 65 Millionen US-Dollar nach Abschluss eines Börsengangs des Unternehmens sowie der Erfüllung bestimmter sonstiger Bedingungen und (ii) eine Folgeauszahlung von Wandeldarlehen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar nach Erhalt der behördlichen Genehmigung für Lonca und der Erfüllung bestimmter sonstiger Bedingungen an das Unternehmen zu leisten.

Über ADC Therapeutics



ADC Therapeutics SA ist ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie, das Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren ist. Das Unternehmen entwickelt AWK auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf diesem Gebiet und unter Verwendung der Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-Technologie der nächsten Generation, an der ADC Therapeutics die Eigentumsrechte für seine Ziele besitzt. Strategische Zielauswahl für PBD-basierte AWK und substantielle Investitionen in die frühe klinische Entwicklung haben es ADC Therapeutics ermöglicht, eine umfassende klinische Pipeline und Forschungspipeline von Therapien zur Behandlung von hämatologischen und soliden Tumoren mit signifikant ungedecktem Bedarf aufzubauen. Das Unternehmen untersucht derzeit mehrere PBD-basierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate in laufenden klinischen Studien – von „FIH- (first in human, erstmalige Anwendung am Menschen) bis hin zu klinischen Phase-II-Schlüsselstudien in den USA und Europa – und verfügt über umfangreiche AWK, die sich in Entwicklung befinden.

Loncastuximab-Tesirin (Lonca, vormals ADCT-402), der führende Produktkandidat des Unternehmens, wurde in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase II mit 145 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffus großzelligem B-Zell-Lymphom („DLBCL“) evaluiert, die eine Interims-Gesamtansprechrate (ORR) von 45,5 % zeigte, wodurch der primäre Zielendpunkt übertroffen wurde. Camidanlumab-Tesirin (Cami, vormals ADCT-301), der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase II mit 100 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom (HL) evaluiert, nachdem eine klinische Studie der Phase I bei HL-Patienten eine ORR von 86,5 % zeigte. Das Unternehmen evaluiert Cami auch als einen neuartigen immunoonkologischen Ansatz zur Behandlung verschiedener fortgeschrittener solider Tumore.

ADC Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, in der San Francisco Bay Area und in New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/ .

