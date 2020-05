May 04, 2020 12:10 ET

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 29. maj 2020 kl. 8:30 i selskabets kantine på adressen Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

På grund af Corona-virussen opfordrer vi aktionærerne til IKKE at møde op til Generalforsamlingen og i stedet følge med via live stream hjemmefra, samtidig med at man indtager en let morgenmad. Der vil ikke blive serveret noget på Frederiksberg.

Bestyrelsen foreslår, at selskabet på grund af usikkerheden, som Corona-virussen har medført, ikke gennemfører den planlagte udbyttebetaling på 75 kr. pr. aktie. Overskuddet på 68,360 mio. kr. plus overførsel af forrige års overskud overføres i stedet til næste år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer Ole Timm, Charlotte Bryldt Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen samt statsautoriseret revisionspartnerselskab Beierholm.

Dagsorden for generalforsamling fremgår af den vedlagte indkaldelse. Generalforsamlingen vil blive streamet på adressen Jobindex.dk/generalforsamling

Vedhæftet fil