May 04, 2020 15:59 ET

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019

AS-i Pro Kapital Grupp nõukogu kinnitas 29. aprillil 2020 toimunud koosolekul ettevõtte 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande.

2019. aastal valmisid Kristiine Citys Tallinnas viimased neli elumaja Kristina Majade arenduses ning viis eluhoonet Šaltinių Namai elamukompleksis Vilniuses. Oktoobris alustasime Kalaranna Kvartali arendamist Tallinnas. Riias jätkasime River Breeze Residence’i müügiga. T1 mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskus jätkas renditegevust.

Ettevõtte 2019. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulu moodustas 55,3 miljonit eurot. 2018. aasta 28,0 miljoni euroga võrreldes kasvas käive 97%. Aruandeaasta käibe oluline kasv on tingitud mitmete projektide valmimisest ja eelmüükide vormistamisest müügitehinguteks. Kinnisvaramüügi käivet kajastab ettevõte notariaalsete müügilepingute sõlmimisel ja pindade ostjatele üleandmisel. Ettevõtte brutokasum moodustas 2019. aastal 15,8 miljonit eurot, mis oli 65% enam kui 9,6 miljonit eurot 2018. aastal. Ettevõtte 2019. aasta auditeeritud puhaskahjum moodustas 29,2 miljonit eurot võrreldes 2018. aasta puhaskasumiga 18,1 miljonit eurot. Nii suur kõikumine ettevõtte tulemustes on seotud peamiselt kinnisvara õiglase väärtuse hinnangulisest muutusest – 2018. aastal kajastati vastavalt kasumit 18 miljonit eurot ja 2019. aastal kahjumit 24 miljonit eurot. Mõlemal aastal on suurim kinnisvara väärtuse muutus toimunud seoses T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusega. 2018. aastal valmis hoone ja algas renditegevus. Kinnisvara väärtust hinnati aasta lõpus rahavoo tulevaste prognooside põhjal, mille tulemusena kinnisvara väärtus kasvas ja tekkis kasum. Kuna 2019. aasta jooksul prognoosid ei täitunud ja 2020. aasta eeldused on konservatiivsemad, hinnati 2019. aasta lõpus kinnisvara väärtust alla. Ka on mõjutanud 2019. aasta netotulemit kõrged intressikulud, mis moodustasid 14 miljonit eurot võrreldes 3,5 miljonit euroga 2018. aastal. Lisaks kapitaliseeriti 2018. aastal intressikulusid kinnisvarainvesteeringu koosseisus kogusummas 4 miljonit eurot.

2019. aasta auditeeritud majandusaasta finantsaruannete ja 28. veebruaril 2020 avaldatud 2019. aasta neljanda kvartali auditeerimata vahearuandes avaldatud finantsaruannete vahel on järgmised erinevused:

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 2019. aastaaruanne 2019. aasta 4. kvartali vahearuanne Vahe Lühiajalised võlakohustusedd 111 759 36 403 75 356 Lühiajalised võlad tarnijatele 8 741 8 675 66 Pikaajalised võlakohustused 10 871 86 227 -75 356 Aruandeperioodi puhaskahjum -26 981 -26 915 -66 Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne 2019. aastaaruanne 2019. aasta 4. kvartali vahearuanne Vahe Finantskulud -14 019 -13 953 -66

Erinevused on tingitud T1 Mall of Tallinn kinnisvaraga seonduva 75,4 miljoni euro suuruse laenu ümberklassifitseerimisest pikaajalisest võlakohustusest lühiajaliseks võlakohustuseks ning vahearuandes kajastamata jäänud finantskulude provisjonist summas 66 tuhat eurot.

AS-i Pro Kapital Grupp 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda ettevõtte kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Aruanne on kättesaadav ka ettevõtte koduleheküljel www.prokapital.com .

Angelika Annus

Finantsjuht

AS Pro Kapital Grupp

tel: +372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

