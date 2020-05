May 04, 2020 17:15 ET

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX : EMN) (la « société » ou « EMN ») a le plaisir d'annoncer que lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») qui s'est tenue le 1er mai 2020, les actionnaires ont voté en faveur de chacune des neuf résolutions approuvant la souscription par les personnes morales ou physiques apparentées d'actions ordinaires de la société (les « actions ») comme exigé par les règles de cotation 15.1 et 15.1.4 de la Bourse australienne des valeurs mobilières (« ASX »). La souscription d'actions ou de titres de dépôt CHESS (« CDI ») par des personnes morales ou physiques apparentées (comprenant des administrateurs de la société et des sociétés contrôlées par ceux-ci) représente la deuxième tranche (la « tranche des personnes apparentées ») du placement privé sans courtier (l'« Offre »), qui a été annoncé par la société le 24 mars 2020.



Les résultats détaillés du vote de l'assemblée, qui ont tous été effectués et décidés par scrutin, sont présentés ci-après.

Nombre total de votes Votes pour % pour Votes contre % contre Votes

refusés

/abstentions Résolution 1 – approbation de la souscription par JJW Investments Ltd. de 181 818 actions 23 244 244 23 244 244 100,00 Néant Néant Néant Résolution 2 – approbation de la souscription de 1 200 000 actions par Marco Antonio Romero 23 244 244 23 244 244 100,00 Néant Néant Néant Résolution 3 – approbation de la souscription d'un million d'actions par Shklanka Holdings Ltd. 23 244 244 23 244 244 100,00 Néant Néant Néant Résolution 4 – approbation de la souscription de 47 272 actions de 181 818 actions par David Bruce Dreisinger 23 244 244 23 244 244 100,00 Néant Néant Néant Résolution 5 – approbation de la souscription de 945 454 actions par Harvey Neil Mcleod 23 244 244 23 244 244 100,00 Néant Néant Néant Résolution 6 – approbation de la souscription de 118 181 actions par Daniel Joseph Rosicky 23 244 244 23 244 244 100,00 Néant Néant Néant Résolution 7 – approbation de la souscription de 94 545 actions par Jan Votava 23 244 244 23 244 244 100,00 Néant Néant Néant Résolution 8 – approbation de la souscription de 174 615 CDI par Bluff Capital Pty Ltd. de Hogan 23 244 244 23 244 244 100,00 Néant Néant Néant Résolution 9 – approbation de la souscription de 673 872 actions par PRK Raft A.S. 23 244 244 23 244 244 100,00 Néant Néant Néant

Conformément aux règles de l'ASX, les votes exprimés par les administrateurs de la société ont été exclus du suffrage sur chacune des résolutions ci-dessus. En conséquence, le total des votes dans le tableau ci-dessus exclut 18 066 999 votes exprimés par les administrateurs de la société. À l'exclusion des 18 066 999 votes exprimés par les administrateurs de la société, un total de 23 244 244 actions ont été votées dans le cadre de l'assemblée, représentant environ 100 % des actions émises et en circulation éligibles au vote sur les résolutions.

Conformément à la règle de cotation 3.13.2(e) de l'ASX, les informations suivantes sont fournies pour le nombre total de titres pour lesquels des procurations valides ont été reçues avant l'assemblée :

Résolution Total des procurations reçues Mandataires mandatés pour voter pour Mandataires mandatés pour voter contre Mandataires mandatés pour s'abstenir Mandataires pouvant voter à leur discrétion Résolution 1 – approbation de la souscription par JJW Investments Ltd. de 181 818 actions(1) 23 244 244 23 244 244 Néant Néant Néant Résolution 2 – approbation de la souscription de 1 200 000 actions par Marco Antonio Romero(1) 23 244 244 23 244 244 Néant Néant Néant Résolution 3 – approbation de la souscription d'un million d'actions par Shklanka Holdings Ltd.(1) 23 244 244 23 244 244 Néant Néant Néant Résolution 4 – approbation de la souscription de 47 272 actions de 181 818 actions par David Bruce Dreisinger(1) 23 244 244 23 244 244 Néant Néant Néant Résolution 5 – approbation de la souscription de 945 454 actions par Harvey Neil Mcleod(1) 23 244 244 23 244 244 Néant Néant Néant Résolution 6 – approbation de la souscription de 118 181 actions par Daniel Joseph Rosicky(1) 23 244 244 23 244 244 Néant Néant Néant Résolution 7 – approbation de la souscription de 94 545 actions par Jan Votava(1) 23 244 244 23 244 244 Néant Néant Néant Résolution 8 – approbation de la souscription de 174 615 CDI par Bluff Capital Pty Ltd. de Hogan(1) 23 244 244 23 244 244 Néant Néant Néant Résolution 9 – approbation de la souscription de 673 872 actions par PRK Raft A.S.(1) 23 244 244 23 244 244 Néant Néant Néant

(1) À l'exclusion des 18 066 999 votes exprimés par procuration par les administrateurs de la société.

Les résultats de toutes les questions examinées lors de l'assemblée sont présentés dans le rapport des résultats des votes déposé par la société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

