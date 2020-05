May 05, 2020 01:00 ET

May 05, 2020 01:00 ET

Moody's Investors Service on kinnitanud AS-i LHV Pank poolt välja antavate hüpoteekpandikirjade esialgseks pikaajaliseks reitinguks (P)Aa1.

Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody’s on esialgse reitingu väljastamisel analüüsinud LHV Panga plaanitavat võlakirjaemissiooni, võtnud arvesse muu hulgas tagatiseks seatavate hüpoteeklaenude head krediidikvaliteeti, emitendi tegevust ja järelevalvet puudutavat Eesti õiguslikku raamistikku, aga ka tururiske ja tänase majanduskeskkonna määramatust. Pikaajaline reiting (P)Aa1 tähistab kõrgekvaliteedilisi kohustusi, mille krediidirisk on väga madal.

"Reitingu saamine pandivõlakirjadele on oluline samm, et saaksime plaanipäraselt jätkata emissiooni ettevalmistusega ja kuigi emissiooni lõplik aeg sõltub ka turuolukorrast, soovime juba suve alguses pandivõlakirjad välja anda," ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. "LHV on likviidsuse juhtimisel hoidnud alati konservatiivset joont ning pandikirjad annavad meile võimaluse finantseerimist veelgi mitmekesistada ja kulusid vähendada. Eluasemelaenude tagatisel väljastatavate pandivõlakirjade abil saab LHV vähendada seniseid hoiuseplatvormide kaudu kaasatud kallimaid hoiuseid. Ühtlasi toob see pikemas vaates kaasa soodsama rahastamise klientidele," lisas Kilu.

Pandikirju on LHV Pangal plaanis pakkuda Euroopa institutsionaalsetele investoritele.

Pandikirjad annavad LHV-le võimaluse kaasata välist rahastust ka keerulisematel aegadel. Samuti saab LHV võimaluse kasutada Euroopa keskpanga poolseid likviidsuspakkumisi.

Euroopa Keskpank andis LHV Pangale Eesti Finantsinspektsiooni ettepanekul loa väljastada pandivõlakirju 18. märtsil 2020. Pandikirjade emiteerimist võimaldav pandikirjaseadus jõustus Eestis 2019. aasta märtsis.

LHV alustas kodulaenude väljastamist 2016. aastal. Danske Bank A/S-i eraisikute laenuportfelli ostuga kasvas eluasemelaenuportfelli maht pandivõlakirjade emiteerimiseks piisavale tasemele.

