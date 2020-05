May 05, 2020 01:00 ET

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

5.5.2020 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020: Koronaviruspandemian aiheuttama jyrkkä markkinalasku rasitti vertailukelpoista liikevoittoa

Vuosineljännes lyhyesti

Realisoimattomat arvonmuutokset pääsyy 2,8 (17,2) miljoonan euron matalaan vertailukelpoiseen liikevoittoon ja -5,2 (8,3) miljoonan euron henkivakuutusnettoon.

Henkilö- ja yritysasiakkaiden erittäin vahva aktiviteetti tammi–helmikuussa tuki korkokatteen kasvua 19,7 (19,4) miljoonaan euroon. Lainojen kysyntä väheni maaliskuussa.

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 25,2 (23,2) miljoonaan euroon. Hallinnoidut asiakasvarat vähenivät isojen markkinaliikkeiden vuoksi, mutta koronavirusliitännäisten lunastusten määrä pysyi suhteellisen pienenä.

Varainhoidon tuotevalikoiman laajennus jatkui vuosineljänneksen aikana. UI-Aktia-rahastoille allekirjoitettiin jakelusopimukset Chileen ja Peruun.

Kustannustaso lähes muuttumaton edellisvuoteen verrattuna.



Näkymät 2020 (päivitetty)

Koronaviruspandemian taloudellisia seurauksia on edelleen hyvin vaikea ennustaa markkinoiden huonon näkyvyyden ja korkean volatiliteetin vuoksi. Aktia on siksi päättänyt toistaiseksi pidättäytyä näkymien antamisesta vuodelle 2020. Aktian tavoitteena on antaa näkymiin liittyvä päivitys 4.8.2020 julkistettavan puolivuosikatsauksen yhteydessä.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Aktian ensimmäinen vuosineljännes lähti tavoitteidemme mukaisesti liikkeelle, kun hyvä vauhti edellisvuodelta jatkui. Niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden osalta tammi−helmikuu oli vilkas, ja yritysten investointihalukkuus edelleen hyvällä tasolla. Kasvatimme varainhoidon tarjontaa Aktian henkilö­asiakkaille suunnatulla strukturoidulla tuotteella ja esittelimme jo toisen institutionaalisille sijoittajille suunnatun private debt -rahaston. Lisäksi Aktian varainhoidon tarjonta laajeni ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolelle, kun UI-Aktia-rahastojen jakelusopimukset Etelä-Amerikan Chileen ja Peruun allekirjoitettiin.

Vakuuttavan alkuvuoden jälkeen Suomeenkin nopeasti levinnyt koronavirusepidemia ja sen negatiiviset vaikutukset niin yksittäisille suomalaisille kuin maailmanmarkkinoille olivat kuitenkin suuret ja yhtäkkiset. Tämä vaikutti myös Aktian maaliskuun tulokseen. Jyrkän markkinalaskun seurauksena pääasiassa Aktian Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun realisoitumattomat arvonmuutokset painoivat vuosineljänneksen henkivakuutusneton -5,2 (8,3) miljoonaan euroon. Lähinnä tämän seurauksena myös Aktian vertailukelpoinen liikevoitto laski 2,8 (17,2) miljoonaan euroon. Huhtikuussa markkina on kuitenkin jo korjannut selvästi ylöspäin.

Ensimmäisen vuosineljänneksen korkokate 19,7 (19,4) miljoonaa euroa ylitti viime vuoden tason. Asuntolainojen kysyntä hidastui asuntokaupan hiljentyessä kauden loppua kohden, ja lyhennysvapaita haettiin selvästi tavallista enemmän. Aktia kantoi vaikeassa tilanteessa yhteiskuntavastuuta ja tuki asiakkaitaan tarjoamalla maksutonta lyhennysvapaata henkilöasiakkailleen. Lyhennysvapaita myönnettiin normaalia enemmän myös yrityksille. Aktia jatkoi myös lainakantansa epäorgaanista kasvattamista ja osti Hypoteekkiyhdistykseltä asuntoyhteisöluottoja noin 48 miljoonan euron edestä.

Aktian nettopalkkiotuotot nousivat vahvan alkuvuoden saattelemina 25,2 (23,2) miljoonaan euroon. Hallinnoitavat varat laskivat pääasiassa markkinalaskun myötä maaliskuussa 1,7 miljardia euroa vuodenvaihteesta ja olivat 8,1 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Kulutaso pysyi lähes muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna.

Etäasiakastapaamisista arkipäivää

Aktia on yleisesti ottaen konservatiivinen luotottaja, emmekä ole tunnistaneet lainakannassamme merkittäviä yksittäisiä riskitoimialoja tai -keskittymiä, joihin vaikea tilanne erityisen laajasti vaikuttaisi. Näkyvyys loppuvuoteen on kuitenkin edelleen heikko, ja ymmärrämme, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on erityisesti monille yrityksille vaikea. Haluaisin myös painottaa, että vallitsevien poikkeusolosuhteiden ei tulisi suomalaisessa yhteiskunnassa ja etenkään yrtiysmaailmassa jatkua pidempään, kuin on ehdottoman välttämätöntä. Aktia on arvioinut makrotaloudellista tilannetta ja tekee malliin perustuvan 1,9 miljoonan euron luottotappiovarauksen (ECL) ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Aktian varsinainen yhtiökokous päätti 16.4.2020 hallituksen ehdotuksen ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti, että päätöstä osingonmaksusta lykätään ja että hallitus voi päättää myöhemmin korkeintaan 0,63 euron osingon maksamisesta osakkeelta vuodelta 2019 aikaisintaan 1.10.2020. Heikon näkyvyyden ja suurten markkinaliikkeiden takia pidättäydymme myös toistaiseksi antamasta näkymiä kuluvalle vuodelle.

Koronaviruksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset niin yksityishenkilöille ja yrityksille kuin koko Suomelle aiheuttavat nyt paljon huolta. Syksyllä käynnistämämme palvelumalliuudistuksen eteneminen on kuitenkin ottanut huiman loikan: digitaalisten pankkipalvelujen avulla asiakkaidemme on ollut mahdollista hoitaa asiansa valitsemanaan hetkenä kotoa käsin, ja etäasiakastapaamisista on tullut arkipäivää. Uskon, että muutos on luonteeltaan pysyvä asiakkaiden huomatessa uuden palvelumallin edut.

Samalla on selvää, että syksyllä päivittämämme strategia on vienyt Aktiaa varainhoitajana ja pankkina oikeaan suuntaan. Epävarmasta ympäristöstä huolimatta jatkamme määrätietoisesti tavoitteidemme toteuttamista. Haluan kiittää niin asiakkaitamme kuin Aktian henkilöstöä nopeasta sopeutumisesta poikkeusolosuhteisiin. Teidän ansiostanne minulla on vahva luotto tulevaisuuteen.

Tunnusluvut

(milj. euroa) 1Q2020 1Q2019 ∆ % 2019 4Q2019 ∆ % 3Q2019 2Q2019 Korkokate 19,7 19,4 1 % 77,6 19,3 2 % 19,6 19,2 Nettopalkkiotuotot 25,2 23,2 9 % 96,4 25,8 -3 % 25,3 24,8 Henkivakuutusnetto -5,2 8,3 - 30,0 8,3 - 6,8 6,6 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 39,9 52,7 -24 % 221,4 55,2 -28 % 52,9 60,6 Liiketoiminnan kulut -35,6 -36,1 -1 % -143,9 -35,3 1 % -37,5 -35,0 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,4 -1,1 31 % -4,5 -0,8 88 % -1,2 -1,4 Liikevoitto 2,8 17,2 -84 % 74,8 19,1 -85 % 14,3 24,2 Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 39,9 52,7 -24 % 211,4 55,2 -28 % 52,9 50,6 Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -35,6 -36,1 -1 % -140,4 -35,2 1 % -34,2 -34,9 Vertailukelpoinen liikevoitto1 2,8 17,2 -84 % 68,2 19,2 -86 % 17,6 14,3 Kulu/tuotto-suhde 0,89 0,69 29 % 0,65 0,64 39 % 0,71 0,58 Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde1 0,89 0,69 29 % 0,66 0,64 39 % 0,65 0,69 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,03 0,21 -86 % 0,90 0,23 -87 % 0,16 0,30 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,03 0,21 -86 % 0,79 0,23 -87 % 0,20 0,16 Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,4 9,4 -86 % 10,3 10,5 -87 % 7,4 13,7 Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 1,4 9,4 -86 % 9,1 10,5 -87 % 9,2 7,2 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 15,9 16,9 -6 % 14,7 14,7 8 % 15,6 16,5

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Kauden lopussa

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 5. toukokuuta 2020 klo 10.00. Toimitusjohtaja Mikko Ayub ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2020-q1-results . Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236

Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, ir (at) aktia.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 750 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite