May 05, 2020 01:30 ET

May 05, 2020 01:30 ET

Già oggi oltre i due terzi dei siti produttivi del Gruppo nel mondo sono operativi, seppure a ritmo ridotto. Prevista la riapertura della grande maggioranza degli stabilimenti entro la fine del mese di maggio.



Londra, 5 maggio 2020

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha reso noto oggi che la ripresa delle attività industriali procede secondo i programmi, seguendo l’applicazione di tutti i protocolli di salute e sicurezza relativi al COVID-19 su scala globale. Proprio la salute e la sicurezza dei dipendenti rimangono centrali in questo percorso, così come i relativi accordi con i rappresentanti dei lavoratori, per assicurare una partecipazione piena e condivisa alla ripresa delle attività.

Più dei due terzi dei 67 stabilimenti del Gruppo sono già oggi in varia misura operativi. Su base regionale, oltre il 75% dei siti produttivi in Europa sono al lavoro e quasi il 60% degli stabilimenti in Nord America e in Sud America. Lo stesso livello, 60%, riguarda i siti nel resto del mondo, percentuale che arriva intorno al 90% se si considerano anche gli stabilimenti delle joint-venture.

In una prima fase è stata data la priorità alla produzione dei segmenti Agricoltura e Powertrain, ritenuti essenziali dai Governi e in risposta alla domanda dei mercati di riferimento. A seguire, la produzione relativa ai Veicoli Commerciali e Speciali, considerato il rilievo dei settori dei trasporti e della protezione civile in questa fase della pandemia, quindi il segmento delle Costruzioni.

Il Gruppo prevede di ritornare alla piena operatività di quasi tutti i siti entro la fine del mese. Cambiamenti potranno rendersi necessari in seguito a peggioramenti locali o regionali della situazione o a specifiche criticità, anche legate ai mercati di destinazione dei prodotti o alla filiera di fornitura.

Dall’inizio della pandemia, il Gruppo ha sempre assicurato il sostegno e l’assistenza alle proprie reti di vendita, fornendo ricambi e componenti in tutto il mondo. Clienti e concessionari hanno sempre potuto contare sul pieno supporto di CNH Industrial Aftermarket Solutions e, oggi, la quasi totalità dei 45 centri logistici è operativa, per la maggior parte a pieno ritmo.

Per assicurare lo sviluppo dei futuri prodotti, CNH Industrial prosegue il proprio impegno sui principali programmi di Ricerca & Sviluppo.

Oggi quasi tutti gli oltre 24 mila impiegati dell’azienda nel mondo hanno la possibilità di lavorare da casa e circa la metà è operativa. L’Azienda, d’intesa con le parti sindacali, sta naturalmente facendo ricorso agli ammortizzatori sociali ovunque siano disponibili.

In questo periodo, l’Azienda è costantemente impegnata ad aggiornare e perfezionare i propri protocolli di sicurezza. Attraverso l’apporto di consulenti esterni qualificati e la collaborazione con le autorità sanitarie locali e nazionali, CNH Industrial si adopera per assicurare i massimi livelli di protezione e salvaguardia per i propri dipendenti e le comunità locali in cui opera.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand di CNH Industrial è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Contatti:

Corporate Communications

Email: mediarelations@cnhind.com

Investor Relations

Email: investor.relations@cnhind.com

Allegato