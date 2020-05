May 05, 2020 02:00 ET

Midlertidig ændring af emissions- og indløsningssatser justeres tilbage til normale satser



Nykredit Portefølje Administration A/S monitorerer løbende aktuelle markedsforhold, og har vurderet at de midlertidige ændringer af emissions- og indløsningssatser for nedenstående afdelinger justeres tilbage til normaliserede satser. Nykredit Portefølje Administration A/S monitorerer fortsat løbende aktuelle markedsforhold. Afdelingerne og de normaliserede satser er angivet nedenfor:

ISIN Afdelingsnavn Emissionstillæg jf. prospekt Indløsningsfradrag jf. prospekt DK0060696656 Advice Capital Globale 1.89% 0.39%

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

