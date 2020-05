May 05, 2020 02:15 ET

May 05, 2020 02:15 ET





FONCIERE INEA

Performance et résilience au 1er trimestre 2020

Chiffre d’affaires + 7,4% à 11,3 M€

Taux de recouvrement des loyers T2 2020 de 91% à fin avril

Dividende 2019 confirmé à 2,50 €/action (+14%)

Paris, le 5 mai 2020

Foncière INEA (ISIN : FR0010341032), leader sur le marché des bureaux neufs dans les principales métropoles régionales, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre, clos le 31 mars 2020.

En M€ T1 2020 T1 2019 Variation Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) 11,3 10,6 +7,4%

Le chiffre d’affaires de Foncière INEA au 1er trimestre 2020 s’élève à 11,3 M€, en progression de 7,4%, (10,6 M€ au 1er trimestre 2019). Cette croissance s’explique à hauteur :

de 5,3% par l’entrée en exploitation de nouveaux actifs à Nantes, Vitrolles, Mérignac (Wooden Park), Taverny et St Jean d’Illac,

et de 2,1% par l’évolution favorable des loyers à périmètre constant.

Le taux de recouvrement des échéances locatives du 2ème trimestre 2020 s’élève à fin avril à 91%, comparable à la moyenne constatée depuis 2014 de 92% (à l’issue du premier mois du 2ème trimestre). Cette performance témoigne de la résilience du patrimoine de Foncière INEA à l’aune de la crise sanitaire actuelle.

Le patrimoine de Foncière INEA, composé à plus de 80% d’immeubles de bureaux, est loué à près de 75% à des grands comptes.

Hors grands comptes, les retards de paiement s’élèvent à fin avril à 3,8% des échéances de loyers du 2ème trimestre 2020 dont 0,8% lié aux suspensions de loyers consenties.

Dans ces conditions, le Conseil d’administration de Foncière INEA a confirmé lors de sa réunion du 28 avril 2020 le maintien du dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale du 10 juin 2020. Il sera ainsi soumis au vote des actionnaires un dividende de 2,50 €/action, en augmentation de 14% par rapport à l’exercice précédent, offrant un rendement de 6,4 % sur le cours actuel (39 €).

Par ailleurs, au regard des restrictions de réunions annoncées par le Gouvernement, le Conseil a voté le principe de la tenue de la prochaine Assemblée Générale à huit clos.

Philippe Rosio, PDG de Foncière INEA commente : « Les résultats enregistrés depuis janvier sur notre portefeuille immobilier sont solides à l’aune de la crise actuelle. La qualité des actifs et des locataires, le caractère neuf et performant des biens, ainsi que les métriques économiques (loyer/m², prix d’acquisition/m²) observés sur les marchés régionaux expliquent la résilience du portefeuille de Foncière INEA. Même s’il faut rester prudents et humbles face à cette crise, nul doute qu’elle sera un catalyseur de changements sociétaux profonds, au regard desquels le développement immobilier des grandes métropoles régionales françaises a tout son sens ».

Prochain événement :

Assemblée Générale, le 10 juin 2020 (à huit clos)

A propos de Foncière INEA

Créée en mars 2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. Foncière INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics. Au 31 décembre 2019, son patrimoine est constitué de 72 sites immobiliers représentant une surface totale de plus de 371.500 m² et une valeur de 874 M€, offrant un rendement potentiel de 7,0%. Foncière INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d’ici à 2021 tout en continuant d’améliorer sa rentabilité.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





