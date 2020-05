May 05, 2020 02:42 ET

SELSKABSMEDDELELSE NR. 12 - 5. MAJ 2020

Rapporten er vedhæftet som PDF-fil i sin fulde ordlyd.

Bestyrelsen har i dag godkendt Delårsrapporten for 1. kvartal 2020. Delårsrapporten, der kun udgives på engelsk, er vedhæftet som PDF-fil og har følgende hovedpunkter:

Resultater

Justeret perioderesultat* 1. kvartal 2020: USD 29 mio. (1. kvartal 2019: USD 7 mio.)

Asset Management: USD 7 mio. (USD 0 mio.)

Dry Operator: USD 4 mio. (USD -3 mio.)

Tanker Operator: USD 18 mio. (USD 10 mio.)

Tab på salg af skibe: USD 2 mio.

EBIT 1. kvartal 2020: USD 37 mio. (USD 6 mio.)

* ”Periodens resultat” justeret for “Salgsavancer og -tab, skibe m.v.”

Markeder

Svagere markedsgrundlag som følge af Covid-19 nedlukninger

Tørlast: Meget svagt spotmarked med Supramax- og Panamax-rater 16-18% lavere end i første kvartal 2019

Tank: Stærkt spotmarked på trods af lav olieefterspørgsel. Kraftig stigning i rater på grund af efterspørgsel på flydende olielagre

Performance

Asset Management: Drog fordel af høj afdækning i Tørlast og øget eksponering i tankmarkedet. Fald i scrubber-værdier som følge af et mindre prisspænd mellem brændstoftyper

Dry Operator: God præstation i et faldende marked

Tanker Operator: Meget positiv start på året som følge af god positionering i et stærkt marked

Skibsværdier

Værdier – NORDENs ejede skibe

Tørlast: -7%

Tank: -2%

Nedadgående pres på værdien af skibe og T/C-rater i Tørlast. Forbedringer i tankspotrater har ikke resulteret i højere skibsværdier på grund af øget usikkerhed i markedet.

Guidance

NORDEN forventer et justeret resultat for 2020 i niveauet USD 30 til 80 mio., hvilket er en opjustering fra tidligere udmeldte forventninger i niveauet USD 30 til 70 mio. Opjusteringen er baseret på høje tankspotrater og endnu et godt resultat i Tanker Operator i 2. kvartal, men et udfordrende marked i 2. halvår.

Der er en stor grad af usikkerhed forbundet med forventningerne som følge af uvisheden omkring COVID-19 og genåbningen af de forskellige økonomier.

STÆRK START PÅ ÅRET

“På trods af de udfordrende omstændigheder opnåede NORDEN et justeret resultat på USD 29 mio. - det bedste resultat for første kvartal siden 2015. Dry Operator viste styrken af sin forretningsmodel og leverede en solid præstation i et svagt marked. Den nyetablerede Tanker Operator fik en meget positiv start på året som følge af god positionering i et stærk marked. Alle tre forretningsenheder leverede et overskud i kvartalet, og NORDEN opjusterer forventningerne til 2020 til USD 30-80 mio. ”

Adm. direktør Jan Rindbo

NORDEN afholder i dag kl. 15.30 (CET) en telekonference, hvor adm. direktør Jan Rindbo og finansdirektør Martin Badsted kort gennemgår rapporten. Danske deltagere skal senest kl. 15.25 (CET) ringe på telefon +45 7026 5045, mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) 207 769 6470 eller +1 718 354 1229 inden kl. 15.25 (CET). Mødekode er 5256489#. Præsentationen til telekonferencen er tilgængelig på NORDENs hjemmeside. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Jan Rindbo, telefon +45 3315 0451.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Jan Rindbo, telefon +45 3315 0451.

