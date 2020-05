AS Tallinna Sadam

May 05, 2020 02:45 ET

4. mail 2020. aastal kinnitas ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) nõukogu juhatuse esitatud uue dividendiettepaneku maksta 2020. aastal dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30,245 mln eurot.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul soovib Tallinna Sadam täita aktsionäridele antud lubadust. „2019.aasta positiivsed majandustulemused võimaldavad meil kinni pidada kinnitatud dividendipoliitikast ning maksta ka sel aastal IPO käigus väljalubatud suurusjärgus dividendi,“ ütles Kalm.

Uue dividendiettepaneku tegemisel lähtus juhatus üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta 2020. aastal dividendi vähemalt 30 mln eurot ja alates aastast 2021 vähemalt 70% puhaskasumist. Võrreldes 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamisel juhatuse tehtud dividendiettepanekuga on uues ettepanekus dividend aktsia kohta vähenenud 0,036 euro võrra ehk kokku summas 9,468 mln eurot. Dividendiettepaneku vähendamise vajadus on tingitud koroonaviiruse laialdasest levikust, millega kaasneb suur määramatus tekkinud kriisi kestuse ja mõju ulatuse osas. Sellega seoses on juhatus uues ettepanekus arvestanud Tallinna Sadama muutunud ärilisi väljavaateid, kapitaliseeritust ja täiendava laenukapitali kaasamise võimalusi tekkinud kriisi oludes.

Üldkoosoleku poolt dividendiettepaneku kinnitamisel plaanib Tallinna Sadam dividendi välja maksta juulis. Dividendide väljamaksmisega seotud olulised kuupäevad avalikustatakse üldkoosoleku kutses.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

