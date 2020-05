May 05, 2020 04:00 ET

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.5.2020

Huhtamäki mukana koronaviruksen vastaisessa taistelussa valmistamalla suojavisiirejä terveydenhuollon henkilöstölle ja muille lähikontaktissa työskenteleville. Tuotantomääriä nostetaan kesäkuussa 8 miljoonaan visiiriin viikossa.

Johtava maailmanlaajuisesti toimiva noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki laajentaa CE-merkittyjen korkealaatuisten suojavisiirien tuotantoa. Suojavisiirejä voivat käyttää terveydenhuollon työntekijät ja muut, jotka tarvitsevat lisäsuojaa hygienia- ja turvallisuussyistä.

Tuotannon laajentaminen on jatkumoa Huhtamäen Belfastissa, Pohjois-Irlannissa sijaitsevan taivekartonkipakkauksia valmistavan yksikön ja paikallisen kumppanin yhteistyölle, jolla nostettiin suojavisiirien paikallinen tuotanto teolliseen mittakaavaan. Hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli helpottaa koronavirusta vastaan taistelevan paikallisen terveydenhuoltohenkilöstön vakavaa henkilösuojainpulaa. Huhtamäki hyödyntää nyt osaamistaan ja aloittaa näiden tärkeiden henkilösuojainten tuotannon viidessä muussa tuotantolaitoksessa Euroopassa.

Huhtamäki on sitoutunut suojelemaan ihmisiä, ruokaa ja luontoa, ja on ylpeä voidessaan hyödyntää ydinosaamistaan ja auttaa siellä, missä sille on eniten tarvetta. Läpinäkyvien ja kevyiden muovivisiirien tarkkuutta vaativassa leikkaamisessa käytetään koneita, joilla tavallisesti valmistetaan taivekartonkipakkauksia. Käyttömukavuuden lisäämiseksi ja hyvän istuvuuden takaamiseksi eri kokoisille käyttäjille visiireihin liitetään pehmustettu, säädettävä kiinnitysremmi. Hygienia- ja turvallisuussyistä suojavisiirit ovat kertakäyttöisiä. Visiirit valmistetaan PET-muovista, joka on kierrätettävä materiaali. Huhtamäen tavoitteena on tehdä suojavisiirit tulevaisuudessa kokonaan kierrätettäviksi. Sairaaloissa käytetyt visiirit hävitetään sairaalajätteen mukana.

Suojavisiirit soveltuvat käytettäviksi terveydenhuollossa niin sairaaloissa kuin hoitokodeissakin, sekä vähittäiskaupan, apteekkien ja kotihoidon työntekijöille. Niitä voidaan käyttää myös muissa läheistä kontaktia vaativissa työtehtävissä. Suojavisiireillä on CE-merkintä, ne ovat EU:n henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisia ja suojaavat kasvoja ja silmiä tehokkaasti roiskeilta ja pisaroilta. Silmälasit ja hengityssuojain mahtuvat hyvin visiirin alle.

”Sen lisäksi, että autamme terveydenhuoltoalan henkilöstöä koronaviruksen vastaisessa taistelussa meille mahdollisella tavalla, huolehtimalla että heillä on käytössään riittävä määrä suojavarusteita, haluamme myös auttaa yhteiskuntaa toipumaan. Suojavisiirien avulla voimme auttaa lähikontaktia vaativissa tehtävissä toimivia ihmisiä palaamaan töihinsä turvallisesti”, sanoo Eric Le Lay, Fiber and Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin johtaja. ”Suojavisiirit sopivat erinomaisesti käytettäviksi myös ruokapalvelu- ja kauneudenhoitoaloilla, vähittäiskaupoissa sekä valmistavassa teollisuudessa – kaikkialla, missä ihmiset työskentelevät lähellä toisiaan”, hän jatkaa.

Huhtamäki aloittaa suojavisiirien valmistuksen Belfastissa sijaitsevan yksikkönsä lisäksi Blackburnissa, Isossa-Britanniassa; Gliwicessä ja Czeladzissa, Puolassa; Ivanteevkassa, Venäjällä sekä Ennisissä, Irlannissa. Belfastissa valmistetaan jo nyt neljä miljoonaa visiiriä viikossa Ison-Britannian julkiselle terveydenhuollolle. Lisävalmistusyksiköiden myötä Huhtamäki arvioi pystyvänsä valmistamaan kesäkuussa noin kahdeksan miljoonaa visiiriä viikossa. Kaupallisten toimitusten Ison-Britannian ulkopuolella arvioidaan alkavan toukokuun aikana.

