May 05, 2020 06:18 ET

Selskabsmeddelelse

5. maj 2020

Meddelelse nr. 5

NKT er tildelt en stor del af SüdOstLink, et af de tyske højspændings-korridorprojekter

NKT er blevet tildelt en stor turnkey-kontrakt til en værdi af cirka EUR 500 mio. (cirka DKK 3,7 mia.) af den tyske netværksoperatør 50Hertz. Kontrakten består af levering og installation af en 525kV XLPE højspændingskabel-løsning til jævnstrøm (DC) til en stor del af SüdOstLink kabelforbindelsen og i længder af cirka 275 km.

SüdOstLink bliver verdens første store kommercielle 525 kV XLPE 2GW DC højspændings-forbindelse og udgør en del af de såkaldte tyske korridorprojekter, som skal øge landets energiforsyning fra vedvarende kilder markant. Med sin stærke tilstedeværelse i Tyskland med afdelinger i Køln, Nordenham og Berlin er NKT godt placeret til at levere og installere de løsninger, der er behov for til de store korridorprojekter.

525 kV XLPE DC kabelløsningen fra NKT til SüdOstLink udgør tre af i alt 5 delprojekter, som udgør den samlede kabelløsning. NKT’s kontraktsum på cirka EUR 500 mio. i markedspriser, svarer til cirka EUR 400 mio. (cirka DKK 3 mia.) i standard metalpriser. NKT forventer at starte produktionen af DC højspændingskabler og tilbehør ved udgangen af 2021 med installation i midt 2022 og med endelig færdiggørelse i 2025.

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Jeg er meget tilfreds med at vi er tildelt vores største DC højspændingsordre nogensinde ved at vinde en stor del af SüdOstLink projektet. Det er med til at understrege at vi er en nøglepartner i den grønne transformation af Tyskland. Gennem årene har vi arbejdet sammen med 50Hertz på en række store højspændingskabelprojekter, og jeg er glad for at en af vores kernekunder igen anerkender vores førende ekspertise og know-how indenfor 525 kV XLPE DC teknologi.

SüdOstLink er den første af tre kabelforbindelser over lange distancer, som skal transportere vedvarende energi fra de nordlige dele af Tyskland til de sydlige dele. Kabelforbindelserne er ofte betegnet som HVDC korridor-projekterne, som dækker en stor del af landet og som er et vigtigt element i ‘Energiewende’, som er Tysklands langsigtede strategi for et komplet skifte til vedvarende energi i 2050. SüdOstLink 2GW kabelforbindelsen vil forbinde forbundsstaterne Sachen-Anhalt og Bayern og forventes at blive taget i brug i 2025.

Ordren på SüdOstLink ændrer ikke på NKTs finansielle forventninger til 2020.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Presse: Helle Gudiksen, Head of Group Communications, tlf.: +45 2349 9098

