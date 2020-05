May 05, 2020 08:00 ET

May 05, 2020 08:00 ET

TORONTO, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Shield Canada (GSC) a annoncé aujourd’hui le départ à la retraite de Sherry Peister, présidente du conseil, à compter de la fin de l’assemblée annuelle des membres de 2020.



Sherry Peister, qui s’est jointe au conseil d’administration en 1997, y a été vice-présidente de 2007 à 2010 et présidente depuis 2010, se retirera du conseil le 27 mai 2020. Mme Peister a atteint la durée maximale du mandat de président du conseil d’administration de 10 ans, telle qu’établie par les politiques de gouvernance de GSC.

« Sherry a servi GSC avec distinction au cours des 22 dernières années, et elle laisse en héritage une base de gouvernance solide, un plan stratégique passionnant et les outils de contrôle et de surveillance nécessaires pour que le conseil d’administration puisse s’acquitter de ses responsabilités fiduciaires, a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GSC. Sa passion pour l’entreprise est évidente dans chacun de ses engagements et reflète fidèlement la culture de GSC. »

« J’ai vraiment apprécié les années que j’ai passées auprès de GSC et de ses entreprises affiliées, et je suis reconnaissante d’avoir pu guider l’entreprise dans les changements importants tout au long de mon mandat, a déclaré Mme Peister. J’ai eu le privilège de servir GSC au fil des ans, avec le soutien d’un conseil d’administration et d’une équipe de direction engagés. Je suis particulièrement fière du travail récent sur le plan stratégique de GSC et de l’accent mis sur les soins de santé virtuels pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Nos récents investissements et partenariats dans la télémédecine, la santé mentale en ligne et la pharmacie virtuelle se révèlent encore plus efficaces à l’heure actuelle et serviront bien l’entreprise ainsi que le système dans son ensemble dans les années à venir. »

« Les contributions de Sherry à GSC et à la direction de notre conseil d’administration ont été importantes. Elle nous manquera à tous, a déclaré M. Salman. Je lui souhaite bonne chance et je suis convaincu que son leadership continuera à profiter à sa communauté et à l’industrie. »

Le conseil d’administration a terminé sa solide planification de la relève et annoncera le nom de son nouveau président au cours des prochaines semaines. Le nouveau président assumera ses fonctions à la fin de l’assemblée annuelle 2020, en attendant l’élection du conseil d’administration le 27 mai 2020.