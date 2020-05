May 05, 2020 08:00 ET

TELESTE CORPORATION MANAGER'S TRANSACTIONS 5.5.2020 AT 15:00

Teleste Oyj - Managers' Transactions

Person subject to the notification requirement

Name: Timo Luukkainen

Position: Member of the Board/Deputy member

Issuer: Teleste Oyj

LEI: 743700CJRQRU0007GN59

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 743700CJRQRU0007GN59_20200505103702_2

Transaction date: 2020-04-30

Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009007728

Nature of the transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE OR REMUNERATION

Transaction details

(1): Volume: 6,852 Unit price: NaN EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 6,852 Volume weighted average price: EUR





TELESTE CORPORATION

Additional information:

SVP HR Tuomas Vanne tel.+358 2 2605 611

Distribution:

Nasdaq Helsinki

www.teleste.com