May 05, 2020 09:00 ET

Coronaria Oy on saanut omistusoikeuden Silmäasema Oyj:n kaikkiin osakkeisiin ja osakkeet ovat poistuneet Nasdaq Helsingin pörssilistalta





Silmäasema Oyj

Pörssitiedote – julkinen ostotarjous

5.5.2020 klo 16.00



Coronaria Oy (”Coronaria”) on tänään asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden ja näin ollen saanut omistusoikeuden kaikkiin Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Silmäaseman vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.



Nasdaq Helsinki Oy (”Nasdaq Helsinki”) on 23.4.2020 Silmäaseman hakemuksesta päättänyt poistaa Silmäaseman osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin Silmäaseman osakkeisiin on siirtynyt Coronarialle lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisesti. Näin ollen Silmäaseman osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingissä päättyi tänään Nasdaq Helsingin julkaiseman erillisen tiedotteen mukaisesti.



Listalta poistumisen jälkeen Silmäasema ei ole arvopaperimarkkinalain säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piirissä, eikä siten julkista osavuosi- tai puolivuosikatsausta taikka muuta säännöllistä taloudellista raportointia menneeltä, kuluvalta tai tulevilta raportointijaksoilta.



SILMÄASEMA OYJ



Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 131,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 21,5 miljoonaa euroa.