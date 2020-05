May 05, 2020 09:41 ET

May 05, 2020 09:41 ET

OTTAWA, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA continue d’agir et d’instaurer les meilleures mesures préventives possible pour assurer la continuité et la sécurité du système de navigation aérienne du Canada durant la crise de la COVID‑19.



C’est pourquoi les services de navigation aérienne seront temporairement suspendus la nuit, à 18 aménagements des services de la circulation aérienne (ATS), dont des tours de contrôle et des stations d’information de vol, ainsi qu’à des emplacements recevant des services consultatifs télécommandés d’aérodrome. Transports Canada a approuvé ces changements temporaires aux niveaux de service, qui seront en vigueur pour une période de 120 jours, sous réserve de la situation quant à la pandémie de COVID-19.

Les aéronefs pourront toujours atterrir aux aéroports concernés et en décoller. Les aéroports concernés resteront ouverts et les aéronefs pourront toujours y atterrir et en décoller. Pour chaque emplacement visé par une cessation temporaire des ATS de nuit, les services suivants seront disponibles :

Au minimum, le Système d’information météorologique limitée, offrant des données météorologiques horaires (vent, température, point de rosée et calage altimétrique). L’accès aux aéronefs IFR (règles de vol aux instruments) sera ainsi maintenu à tous les aéroports 24 heures sur 24.

Capacités de communication durant toutes les phases de vol par l’entremise des centres d’information de vol (FIC) et des centres de contrôle régional (ACC). Les communications seront ainsi maintenues entre le FIC et (ou) l’ACC concerné et les pilotes pour que ceux-ci puissent obtenir les conditions météorologiques actuelles et prévues, les NOTAM, et les autorisations d’approche et de départ IFR. La couverture des communications sera au niveau de l’altitude des circuits ou en dessous, et la plupart des emplacements bénéficieront d’une couverture jusqu’au sol.



Ces changements temporaires des niveaux de service permettront à NAV CANADA d’instaurer un système de dotation flexible qui atténuera le risque d’exposition à la COVID-19 dans ses unités opérationnelles. Ces nouvelles mesures réduiront grandement la probabilité qu’une unité doive fermer, assurant ainsi la sécurité des exploitants et du public voyageur grâce à la prestation continue de services de navigation aérienne essentiels.

En bref

Ces changements temporaires ont été adoptés par suite d’une évaluation prudente des niveaux de trafic durant la nuit à tous les emplacements touchés par rapport aux services requis pour assurer une exploitation sécuritaire, en consultation avec les syndicats de la Société et avec le soutien de Transports Canada.

Dans ses centres de contrôle régional, NAV CANADA a mis sur pied un système « d’équipes » afin de diminuer les interactions. Toutefois, ce type de dotation n’est pas possible à certains de ses aménagements régionaux sans réduction temporaire des services.

NAV CANADA a effectué une analyse des risques complète et détaillée pour s’assurer que les changements temporaires des niveaux de service aux emplacements touchés peuvent être mis en œuvre en toute sécurité. Ces changements aideront à assurer le maintien de nos services essentiels lorsque la demande l’exigera.

Les pilotes seront informés des détails sur ces nouveaux niveaux de service dans des NOTAM.

NAV CANADA présente l’un des meilleurs dossiers de sécurité au monde parmi les fournisseurs de services de navigation aérienne. Ce bilan est le fruit d’une approche décisionnelle réglementée, qui place la sécurité au cœur de tout ce que fait la Société.

Ces réductions temporaires des niveaux de service seront en vigueur à compter de la semaine prochaine pour une période de 120 jours, sous réserve de la situation quant à la pandémie de COVID-19. Les détails pour chaque emplacement seront diffusés par NOTAM.

Les services de navigation aérienne de nuit seront suspendus temporairement aux emplacements suivants :

Aéroport Services ATC Services FSS Fort Nelson, C.-B. (CYYE) FSS (2200-0600), heure locale Port Hardy, C.-B. (CYZT) FSS (2200-0600), heure locale Prince Albert (Glass Field), Sask. (CYPA) FSS (2200-0600), heure locale Cranbrook, C.-B. (CYXC) FSS (2200-0600), heure locale Penticton, C.-B. (CYYF) FSS (2200-0600), heure locale Terrace, C.-B. (CYXT) FSS (2200-0600), heure locale Red Deer Regional, Alb. (CYQF) FSS (2200-0600), heure locale Fort St. John, C.-B. (CYXJ) FSS (2200-0600), heure locale Kamloops, C.-B. (CYKA) FSS (2200-0600), heure locale Deer Lake, T.-N.-L. (CYDF) FSS (2200-0600), heure locale Charlottetown, Î.-P.-É (CYYG) FSS (2200-0600), heure locale Saint John, N.-B. (CYSJ) FSS (2200-0600), heure locale St. Anthony, T.-N.-L. (CYAY) RAAS (2200-0600), heure locale – CYDF Sandspit, C.-B. (CYZP) RAAS (2200-0600), heure locale – CYXT Sydney/J.A. Douglas McCurdy, N.-É. (CYQY) RAAS (2200-0600), heure locale – CYYG Kelowna, C.-B. (CYLW) TWR (2200-2330), heure locale RAAS (2330-0600), heure locale – CYYF Victoria Intl, C.-B. (CYYJ) TWR (2200-0100), heure locale RAAS (0100-0600), heure locale – CYKA Abbotsford, C.-B. (CYXX) TWR (2200-0000), heure locale RAAS (0000-0600), heure locale – CYXC

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.



La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Brian Boudreau

Gestionnaire, Relations avec les médias

Ligne d’information des médias : 1-888-562-8226