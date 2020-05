May 05, 2020 10:00 ET

Täna, 5. mail 2020. aastal otsustas Inbank AS-i nõukogu pikendada Inbank AS-i juhatuse liikme Piret Pauluse volitusi järgmiseks kolmeks aastaks.



Pikaaegse finantssektori kogemusega Piret Paulus on ettevõtte äriarenduse juht ja juhatuse liige 2016. aastast alates. Lisaks on ta juhatuse liige Inbanki konsolideerimisgruppi kuuluvas ettevõttes SIA Inbank Latvia.



