COMMUNIQUE FINANCIER

Tremblay-en-France, le 5 mai 2020

Aéroports de Paris

Descriptif du programme de rachat d'actions 2020-2021

Le projet de résolution n° 15 qui sera soumis à l'approbation des actionnaires, dans la partie ordinaire de l'assemblée générale mixte d'Aéroports de Paris du 12 mai 2020, vise à renouveler l’autorisation donnée au conseil d’administration de décider la mise en œuvre d’un programme de rachat d’action permettant d’opérer sur les actions de la Société.

En application de l'article 241-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Aéroports de Paris présente ci-après le descriptif du programme de rachat d’actions qui sera ainsi soumis au vote des actionnaires.

Part maximale du capital susceptible d’être acheté par la Société :

10 % du nombre d’actions composant le capital de la Société (à titre indicatif 9 896 060 actions à ce jour) à la date du rachat ; le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social de la Société existant à la même date.

Objectifs du programme :

l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Aéroports de Paris par un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers dans sa décision n° 2018-01 du 2 juillet 2018 ;

l'attribution ou cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;

l'attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ;

la mise en œuvre de tout plan d'options d'achat d'actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce ou de tout plan similaire ;

l’annulation totale ou partielle des actions ainsi rachetées, sous réserve de l’autorisation de réduire le capital social donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire ;

la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;

la conservation et de la remise ultérieure d’actions (à titre de paiement, d'échange, d'apport ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, fusion, scission ou apport ;

permettre à la Société d’opérer sur les actions de la Société dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur.

Modalités de rachat :

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés, à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociations, ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres contrats financiers négociés ou par remise d’actions par suite de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d'investissement (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par l'un quelconque de ces moyens), ou de toute autre manière.

Prix maximum d'achat :

Prix d’achat maximal par action égal à 255 euros, hors frais d’acquisition, pour le contrat de liquidité et égal à 210 euros, hors frais d’acquisition, pour les autres opérations du programme. Le montant maximal affecté à la réalisation du programme de rachat d'actions est de 1 100 millions d’euros.

Durée du programme :

18 mois à compter du 12 mai 2020, soit jusqu’au 11 novembre 2021.

Mise en œuvre du programme :

Le conseil d’administration du 25 mars 2020 a décidé, sous la condition suspensive de l’approbation par l’assemblée générale du 12 mai 2020 du projet de résolution relatif à l’autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions d'Aéroports de Paris, de mettre en œuvre le programme de rachat d’actions autorisé par ladite assemblée dans le cadre du contrat de liquidité conclu entre Aéroports de Paris et un prestataire de service d’investissement, à savoir, Rothschild & Cie Banque.

La somme de 30 millions d’euros est, sous réserve des restrictions issues de la réglementation applicable, affectée à l’objectif de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action Aéroports de Paris par un prestataire de services d’investissement agissant en conformité avec les règles de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la pratique de marché admise dans sa décision n° 2018-01 du 2 juillet 2018.

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupeadp.fr

Pièce jointe