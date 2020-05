May 05, 2020 12:00 ET

MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 : 31,5 M€

- Dynamique de croissance pré-Covid solide

- Bonne contribution d’AT Patrimoine

Agilité du modèle prouvée

Ambition confirmée

Grenoble, le 5 mai 2020 – 18h - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a maintenu jusqu’à la mi-mars un bon niveau d’activité sur l’ensemble de ses segments jusqu’à ce que la propagation du virus Covid-19 en Europe vienne fortement perturber le marché.

Face à cette crise sanitaire, le Groupe a mis à l’arrêt la plupart de ses agences de travail temporaire, ses sites de formation et a généralisé, autant que possible, le télétravail au sein de ses équipes afin de préserver la santé de ses permanents et intérimaires. Durant la période de confinement, le Groupe continue de servir ses clients dont l’activité est autorisée (logistique, agro-alimentaire…) et constate depuis mi-avril une reprise progressive des activités dans le secteur du BTP. A ce jour, le Groupe n'est pas en mesure de déterminer précisément l'impact du Covid-19 sur son activité, ses performances financières et ses perspectives à moyen terme mais a pris les mesures nécessaires afin de disposer de marges de manœuvre, notamment sur la trésorerie, pour traverser les perturbations actuelles.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du Groupe sur le 1er trimestre 2020 s’inscrit à 31,5 M€ (-13,9%) après un fort ralentissement sur le mois de mars. A fin février, le Groupe affichait une croissance de près de 3% de son chiffre d’affaires portée par la bonne tenue de ses activités et l’intégration réussie du groupe AT Patrimoine acquis en novembre 2019. La récente filiale du Groupe, spécialisée dans la formation des gardiens et employés d'immeuble, contribue pour 1,5 M€ au chiffre d’affaires consolidé et affiche sur le trimestre une croissance dynamique de 14%.

En millions d’euros 2020 2020

Périmètre comparable 2019 Variation

en % CA 1er trimestre 31,5 29,9 36,6 -13,9%

Périmètre comparable : chiffre d’affaires sans la contribution d’AT Patrimoine

Chiffres non audités

Diversification de l’offre du Groupe confirmée

Conformément à la stratégie de diversification du Groupe, l’activité Travail Temporaire (TT) représente sur le trimestre 86% du CA Groupe contre 90% l’an passé. La division TT confirme sa capacité à surperformer le marché en affichant à fin février un retrait contenu de 1,6% dans un marché en baisse de 6% (source : Prism’emploi). A fin mars, l’activité s’inscrit toutefois à 27,1 M€ contre 33 M€ l’an passé.

Le chiffre d’affaires des activités de Portage salarial et de Recrutement du Groupe porte également la mise à l’arrêt du pays pour s’établir respectivement à 1,9 M€ (-17%) et 0,5 M€ (-14%) sur le 1er trimestre 2020.

L’intégration d’AT Patrimoine permet quant à elle de renforcer la division Formation du Groupe qui représente à fin mars 6% du CA consolidé contre 1% l’an passé et s’élève à 1,8 M€ (x7). Cette acquisition permet à Mare Nostrum d’intégrer de nouveaux services et de bénéficier d’un nouveau relais de croissance important avec de nombreuses synergies.

Cette évolution du mix métiers devrait également contribuer à améliorer la marge brute du Groupe.

Lancement de la formation Covid-19 en e-learning

Durant cette période de confinement, Mare Nostrum démontre l’agilité de son modèle et la réactivité de ses équipes qui, en pleine crise sanitaire, ont construit, en l’espace de quelques semaines, un module spécifique de formation dédié au BTP, dans un premier temps, sur les mesures sanitaires à respecter en période d'épidémie de Covid-19.

Fidèle à sa volonté d’innovation, le Groupe vient de lancer sa plateforme d’e-learning sur laquelle sont désormais dispensées les formations Covid-19. Cette formation dématérialisée permet de fournir une formation de qualité avec validation des acquis dans le respect des règles sanitaires imposées par la crise sanitaire. Cette plateforme d’e-learning va également permettre au Groupe de démultiplier le nombre de formations auprès de ses clients et intérimaires. Déjà disponible en français, portugais, roumain et polonais, elle va prochainement être traduite en anglais, espagnol et italien afin de la rendre accessible au plus grand nombre.

Mare Nostrum a déjà débuté la formation de ses intérimaires et permanents et peut dès à présent proposer à ses clients du BTP qui enregistrent une reprise progressive de leur activité, des professionnels qualifiés et formés. Après le BTP, cette formation a été adaptée à d’autres secteurs d’activité (logistique, industrie). Un module généraliste est aujourd’hui disponible pour toutes les fonctions supports, commerces et autres services. AT Patrimoine a par ailleurs déjà commencé à déployer cette offre auprès des 14 000 gardiens et employés d’immeuble de son portefeuille.

Afin d’accompagner au mieux et en toute sécurité la reprise d’activité de ses clients et intérimaires, Mare Nostrum a également renforcé l’offre de sa filiale EPI Concept , dédiée aux équipements de protection individuelle (EPI) au sein du groupe AT Patrimoine. La société propose désormais, en complément de son offre historique (vêtements de travail, produits sanitaires et d’hygiène, casques de chantier, lunettes de protection, chaussures de sécurité, …), des masques chirurgicaux et des gants de protections afin d’équiper les salariés des entreprises dès la sortie du confinement. Depuis, elle connaît une très forte croissance de sa demande et a multiplié par 15 ses commandes en l’espace de 3 semaines.

A l’image de ses formations dédiées au Covid 19, Mare Nostrum a lancé la digitalisation de toutes ses formations de manière à créer un nouveau catalogue en e-learning (formations sécuritaires et obligatoires, formations métiers BTP, commerce, services, fonctions supports et langues). Le Groupe poursuit ainsi son développement proactif en restant fidèle à sa stratégie d’élargissement et de renforcement de son offre en ingénierie RH.

Renforcement de la trésorerie du Groupe de 7 M€

Durant la période, le Groupe s’attache à maîtriser ses coûts, son BFR et ses investissements. Il travaille également à l’optimisation de ses charges, de sa productivité et profite de cette période pour digitaliser tout son réseau d’agences de Travail Temporaire. Dans le cadre des dispositifs d’accompagnement des entreprises proposés par l’Etat, le Groupe a mis en œuvre un plan de chômage partiel et a également obtenu les pré-accords de sept de ses banques pour un Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 7 M€ qui va lui permettre de renforcer sa trésorerie.

Fort d’une offre sur-mesure bien positionnée, d’une capacité d’innovation intacte et d’une évolution de son mix métiers favorable à sa marge brute, Mare Nostrum dispose de fondamentaux solides pour traverser cette crise, poursuivre son développement et confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

Prochains RDV :

25 mai 2020 : Résultats annuels 2019

29 juin 2020 : Assemblée Générale

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

