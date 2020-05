Tremblay-en-France, le 5 mai 2020

Aéroports de Paris SA

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions

composant le capital social au 30 avril 2020

Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général

de l’Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0010340141

Code mnémonique : ADP

Place de cotation : Euronext Paris

Marché : Euronext Paris - Compartiment A – SRD

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote bruts Nombre de droits de vote nets1 30/04/2020 98 960 602 171 790 618 171 774 368

1 Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote

