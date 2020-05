May 05, 2020 12:55 ET

Paris, le 5 mai 2020

HOPSCOTCH GROUPE

Maintien apparent de l’activité au 1er trimestre 2020

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des relations publics et de l’événement, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 31 mars 2020.

En millions d’euros (*) 2020

1er trimestre 2019

1er trimestre Variation Chiffre d’affaires consolidé 34,7 34,4 +0,9% Marge brute 12,8 13,2 -3,2%

(*) Données non auditées

Le chiffre d’affaires atteint 34,7 millions d’euros au premier trimestre, équivalent à la même période de l’exercice précédent, et la marge brute affiche un léger repli de 3,2%, à 12,8 millions d’euros.

Les chiffres sont fortement impactés par le changement de périmètre dû à l’intégration de Sopexa à partir du 1er juillet 2019, qui apporte à la consolidation du premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires supplémentaire de 11,7 millions d’euros, et une marge brute de 3,7 millions d’euros.

A périmètre comparable, les données sont d’ores et déjà fortement impactées par la crise liée au Covid-19 : chiffre d’affaires en recul de 33,0% à 23,1 millions d’euros, et marge brute en recul de 30,9% à 9,1 millions d’euros.

Plus précisément, les activités de conseil (PR, Digital, communication corporate, …) restent stables en termes de marge brute, mais les activité événementielles ont reculé de 51%. Les explications sur le trimestre sont encore techniques pour l’essentiel : même si un premier ralentissement se fait ressentir dès le mois de mars, les trois quarts du recul proviennent de l’absence d’une reconnaissance de marge à l’avancement. En effet, avec pratiquement aucune production événementielle sur le second trimestre, et peut-être un peu au-delà, il n’a pas été possible de considérer l’existence d’une marge future à comptabiliser à l’avancement. Les échéances sont trop lointaines, et les perspectives trop incertaines quant à la reprise de cette activité. En conséquence, l’absence de l’avancement fait peser une part significative de l’arrêt des activités événementielles dès le premier trimestre, par comparaison avec l’année précédente, ce qui permet de lisser le recul sur la totalité du semestre en cours .

Il est particulièrement difficile de prévoir l’ampleur du recul d’ici la fin de l’année. Les activités événementielles restent durement touchées pour une durée inconnue. Cependant, le groupe trouve de la résistance grâce aux activités de conseil toujours au même niveau jusqu’à présent, et grâce aux implantations internationales de Sopexa qui dispersent l’exposition au risque et limitent l’ampleur du recul pour cette structure.

Le groupe a déjà mis en place un arsenal de mesures visant à protéger son exploitation au mieux, ainsi que son niveau de trésorerie. De façon plus offensive, la richesse de ses métiers, le nombre de ses implantations dans le monde, et la variété de ses clients lui permettront d’innover dans de nouveaux formats de communication, plus digitaux (hybrides), plus régionalisés, plus agiles, avec toujours le même contrôle du meilleur niveau de qualité et d’efficacité.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020, le 3 août 2020, après la fermeture des marchés.

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses manageurs, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portées par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les ‘Global PR’ qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et shopper experience.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon et à l’international plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre ‘Hopscotch’

(Event / Influence / Travel / Corporate / Congrès / Luxe / Content&Design), et d’agences spécialisées : Sopexa, heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel…

HOPSCOTCH est présent à l’international avec le réseau Sopexa (25 agences avec une capacité d’interventions dans plus de 60 pays), ses hubs continentaux multiculturels à Dublin et Casablanca, et ses bureaux HOPSCOTCH Triptikum (Beyrouth et Doha).

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe



