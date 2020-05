May 05, 2020 14:19 ET

May 05, 2020 14:19 ET

SAN RAMON, Californie, 05 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Multimedia over Coax Alliance, la MoCA®, a récemment élu le Dr Leonard (Len) Dauphinee, vice-président et directeur de la technologie des produits à large bande chez MaxLinear, au poste de président de l'Alliance.



« Le conseil d'administration et les dirigeants de la MoCA, ainsi que moi-même, nous engageons à permettre à la MoCA de conserver sa position d'association mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de réseau », a déclaré le Dr Dauphinee. « Nous n'avons pas atteint les limites de la performance des câbles coaxiaux et nous continuerons à développer et promouvoir des normes de réseau qui dépassent considérablement les débits de données, la solidité et la couverture sur site des technologies sans fil. »

Les normes de connectivité maillée MoCA Home™ comprennent MoCA Home™ 2.0 avec des débits de données allant jusqu'à 1,0 Gbit/s, MoCA Home™ 2,5 avec des débits de données allant jusqu'à 2,5 Gbit/s et MoCA Home™ 3.0 de nouvelle génération avec des débits de données allant jusqu'à 10 Gbit/s. « La technologie MoCA fournit des débits de données équivalent à Ethernet de 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s et 10 Gbit/s sur les câbles coaxiaux existants sur les sites », a poursuivi le Dr Dauphinee. « La technologie MoCA Home™ améliore les performances Wi-Fi en augmentant les débits de données domestiques, la fiabilité et la couverture. MoCA Home™ continue d'être le choix technologique des opérateurs mondiaux de câbles, de télécommunications et de satellites à la recherche des meilleures performances de connectivité pour leurs clients. »

Les normes de réseau de MoCA Access™ comprennent MoCA Access™ 2.5 avec des débits de données allant jusqu'à 2,5 Gbit/s et MoCA Access™ 3.0 de nouvelle génération avec des débits de données allant jusqu'à 10 Gbit/s. La technologie d'accès point à multipoint MoCA Access™ permet d'étendre les débits de données de 2,5 Gbit/s et 10 Gbit/s équivalent à la fibre optique par rapport aux câbles coaxiaux existants sur site sans encourir le coût élevé de l'installation de câbles à fibre optique ou Ethernet.

À propos de la MoCA®

MoCA® est une norme technologique de réseau adoptée par les opérateurs de câbles, de télécommunications et de satellites dans le monde entier. L'Alliance dispose de 237 produits certifiés et d'une adhésion mondiale de fabricants de semi-conducteurs, de fabricants OEM/ODM et d'opérateurs de services. www.mocalliance.org

Contact pour les actualités :