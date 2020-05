May 05, 2020 21:03 ET

May 05, 2020 21:03 ET

BAKERSFIELD, Kalifornien, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERNATIONAL FRUIT GENETICS, LLC (IFG) hat rechtliche Schritte zum Schutz seines geistigen Eigentums in China eingeleitet. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien ist der alleinige Eigentümer verschiedener Tafeltraubensorten, wie z. B. IFG Six (Sweet Sapphire™), IFG Eleven (Sugar Crisp™), IFG Sixteen (Sweet Favors™) und IFG Seventeen (Sweet Joy™).



In den letzten Jahren hat IFG den chinesischen Markt sehr genau beobachtet und eine Reihe von Schritten unternommen, um gegen Fälschungen und andere Verletzungen seiner geistigen Eigentumsrechte an IFG-Traubensorten in Rebenproduktion und -handel vorzugehen.

IFG will illegale Weinstöcke und den nicht autorisierten Handel mit IFG-Sorten in China unterbinden, um die legitimen Rechte und Interessen von IFG und seinen lizenzierten Herstellern und Händlern weltweit zu schützen.

IFG hat daher das Baker McKenzie FenXun (FTZ) Joint Operation Office damit beauftragt, seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen und bei den zuständigen chinesischen Behörden Strafverfolgungsmaßnahmen gegen mutmaßliche Rechtsverletzer zu erwirken.

Dazu hat IFG insbesondere die Eintragung der Namen seiner wichtigsten Sorten als Handelsmarken – sowohl der englischen Namen als auch ihrer chinesischen Gegenstücke – sichergestellt und damit den Weg für Schritte zur Durchsetzung seiner Markenrechte in China geebnet. Dies umfasst auch den erfolgreichen Schutz der Handelsmarke „甜蜜蓝宝石“ ( Tian Mi Lan Bao Shi ), dem chinesischem Gegenstück von Sweet Sapphire™, einer in China sehr beliebten Sorte von IFG.

IFG hat zudem eine Reihe von Maßnahmen zur Sicherung von Beweismitteln durchgeführt. Darüber hinaus hat das Unternehmen verwaltungsrechtliche Schritte gegen illegale Weinstöcke und den nicht autorisierten Handel mit sowie die nicht autorisierte Vermarktung von IFG-Sorten eingeleitet, mit dem Ziel, eine staatliche Bestätigung seiner Durchsetzungsmaßnahmen zu erwirken.

So hat eine lokale Agrarbehörde in der Provinz Jiangsu als Reaktion auf verwaltungsrechtliche Beschwerden von IFG bereits Geldstrafen für die illegale Vermarktung einer IFG-Sorte verhängt. Eine lokale Behörde für natürliche Ressourcen in der Provinz Shaanxi hat einen Anbauer in seiner Gerichtsbarkeit angewiesen, die illegale Verbreitung von und den Handel mit Edelreisern einer IFG-Sorte zu unterlassen.

IFG wird sich weiterhin proaktiv um die Unterstützung durch die zuständigen chinesischen Behörden bemühen und mit diesen zusammenarbeiten, um gegen mögliche Rechtsverletzungen vorzugehen und die kommerziellen Interessen von IFG und seinen Lizenznehmern zu schützen.

Angesichts der Rahmenrichtlinien des Internationalen Verbands zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und geltender chinesischer Gesetze zum Schutz neuer Pflanzensorten ist IFG zuversichtlich, dass es durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen chinesischen Behörden verschiedene rechtliche Maßnahmen einleiten und positive Ergebnisse erzielen kann. Das Unternehmen ist optimistisch, dass seine legitimen Rechte in China künftig besser geschützt werden. IFG schätzt den chinesischen Markt sehr und setzt alles daran, seine chinesischen Kunden weiterhin mit hochwertigen Früchte zu beliefern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ifg.world .

