May 05, 2020 21:03 ET

May 05, 2020 21:03 ET

BAKERSFIELD, Calif., May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERNATIONAL FRUIT GENETICS, LLC (IFG) telah mengambil langkah untuk melindungi harta inteleknya di China. Syarikat yang berpangkalan di California merupakan pemilik tunggal dan unik bagi jenis anggur yang berlainan, seperti IFG Six (Sweet Sapphire ™), IFG Eleven (Sugar Crisp ™), IFG Sixteen (Sweet Favors ™), dan IFG Seventeen (Sweet Joy ™).



Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, IFG telah memerhatikan pasaran China dan telah melakukan siri aktiviti yang bertujuan untuk memerangi pemalsuan dan tindakan pelanggaran harta intelek lain terhadap jenis anggur IFG dalam pengeluaran dan perdagangan pokok anggur.

Matlamat IFG adalah untuk menghapuskan ladang haram dan perdagangan jenis IFG yang tidak sah di China, demi melindungi hak dan kepentingan sah IFG dan pengeluar serta pengedar berlesannya di seluruh dunia.

IFG telah melantik Baker McKenzie FenXun (FTZ) Joint Operation Office untuk melindungi hak harta inteleknya dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan terhadap pelanggar hak yang disyaki sebelum pihak berkuasa kompeten di China.

Secara khususnya, IFG telah mendapatkan pendaftaran tanda dagangan - bukan sahaja untuk nama Inggeris untuk jenis utamanya tetapi juga untuk nama Cinanya, merintis cara untuk tindakan penguatkuasaan tanda dagangan di China. Ini termasuk untuk kejayaan dalam melindungi tanda dagang "甜蜜蓝宝石" [ Tian Mi Lan Bao Shi ], nama China untuk Sweet Sapphire ™, jenis IFG yang popular di China.

IFG juga melancarkan siri pemuliharaan bukti dan tindakan pentadbiran terhadap ladang haram dan juga perdagangan dan promosi jenis IFG yang tidak sah, dengan objektif untuk mendapatkan sokongan kerajaan terhadap tindakan penguatkuasaan.

Sebagai respons kepada aduan pentadbiran IFG, pihak berkuasa pertanian di Wilayah Jiangsu telah mengenakan denda pentadbiran untuk promosi haram bagi jenis IFG; dan pihak berkuasa sumber semula jadi tempatan di Wilayah Shaanxi telah mengarahkan penanam dalam bidang kuasanya untuk menghentikan pembiakan dan perdagangan kayu mata tunas bagi jenis IFG.

IFG berhasrat untuk meneruskan usaha mereka dalam mendapatkan sokongan daripada dan kerjasama dengan pihak berkuasa yang kompeten di China secara proaktif untuk memerangi aktiviti pelanggaran yang mungkin berlaku dan melindungi kepentingan komersialnya serta pemegang lesennya.

Selaras dengan rangka kerja yang ditetapkan oleh International Union for the Protection of New Varieties of Plants dan undang-undang China sedia ada untuk perlindungan jenis tumbuhan baharu, IFG yakin dalam mendapatkan hasil positif melalui kerjasamanya dengan pihak berkuasa kompeten di China untuk melakukan pelbagai tindakan perundangan. IFG juga mengharapkan pematuhan yang lebih banyak terhadap hak sahnya di China. IFG sangat menghargai pasaran China dan akan meneruskan usaha mereka dalam menyediakan buah-buahan berkualiti tinggi kepada pelanggan China.

Untuk maklumat lanjut, lawati www.ifg.world .

Orang Hubungan Media:

Andrew King

Bastion Elevate

andrew@bastionelevate.com