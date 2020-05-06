加州貝克斯菲爾德, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERNATIONAL FRUIT GENETICS, LLC (IFG) 已採取措施保護其在中國的知識產權。這家位於加州的公司是各種食用提子品種的唯一所有人，例如 IFG Six (Sweet Sapphire™)、IFG Eleven (Sugar Crisp™)、IFG Sixteen (Sweet Favors™) 及 IFG Seventeen (Sweet Joy™)。



近年來，IFG 密切關注中國市場，並開展了一系列活動，旨在打擊在提子生產及交易中假冒 IFG 提子品種及其他知識產權侵權行為。

IFG 的目標是消除 IFG 品種在中國的非法種植及未經授權的交易，以保護 IFG 及其授權的製造商及分銷商的合法利益。

IFG 已任命 Baker McKenzie FenXun (FTZ) 聯合運營辦公室，以保護其知識產權並在中國主管部門前面進行針對涉嫌侵權者的執法活動。

具體而言，IFG 已確保商標登錄，不僅為其主要品種的英文名稱，而且還為其中國同品的商標名稱登錄，從而為在中國實施商標執法活動鋪路。這包括成功保護「甜蜜蓝宝石」[ Tian Mi Lan Bao Shi ] 商標，其為Sweet Sapphire™ 在中國頗受歡迎的同品。

IFG 還針對非法種植園以及未經授權交易及推廣 IFG 品種採取了一系列證據保存及行政措施，目的是獲得政府對其執法行動的認可。

為回應 IFG 的行政投訴，江蘇省一地方農業主管部門對非法推廣 IFG 品種處以行政罰款；陝西省地方自然資源主管部門已下令其管轄範圍內的種植者停止非法種植及交易 IFG 品種的芽木。

IFG 打算繼續努力，積極尋求中國主管當局的支持與合作，以打擊可能的侵權活動，維護自身及其被許可者的商業利益。

鑑於國際植物新品種保護聯盟制定的框架以及中國現行的植物新品種保護法，IFG 有信心與中國主管部門合作，確保取得積極成果，開展各種工作及法律訴訟。IFG 還期待在中國的合法權益得到更大的尊重。IFG 非常重視中國市場，並將繼續努力為中國客戶提供高品質的水果。

如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.ifg.world 。

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Andrew King

Bastion Elevate

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