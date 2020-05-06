加拿大多伦多, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的电子设备多标准IP互联解决方案提供商Alphawave IP今天宣布了2019年和2020年第一季度创纪录的经营业绩。该公司还宣布了2020年的重大招聘计划。这一计划旨在让公司实现继续扩张，以满足5nm及其他领域最高端客户的需求。



“我们自2017年以来一直保持盈利，但2019年对我们来说是创纪录的一年，营业收入同比增长超过200%。仅在2020年第一季度，我们的营业收入就几乎超过了2019年出色的全年水平。”Alphawave总裁兼首席执行官Tony Pialis表示。“通过专注于向一级客户成功提供最高端和最高质量的互联解决方案，我们实现了前所未有的营业收入、毛利和利税折摊前利润率增长。我们预计在2020年将营业收入在2019年的基础上增加一倍以上，同时将利税折摊前利润率扩大至40%以上，与此同时在2020年和2021年积极扩张以满足客户的需求。”

为满足2020年和2021年客户需求的大幅增长，Alphawave正在积极招聘半导体设计、销售、营销和运营等所有领域的新人才。这与许多其他公司因为全球新冠疫情造成的宏观经济影响而举步维艰的情况形成了极大的反差。“从建立公司的第一天起，我们就注重实现远程工作、设计和支持。这让我们具备有利条件，能够在任何地方聘用任何人；我们只希望获得业界的最优秀人才加盟。因此，我们欢迎申请人通过我们的网站提出申请，并期待着在2020年将我们的员工人数增加一倍以上”，Pialis先生说道。