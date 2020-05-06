加拿大安大略省多倫多市, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的電子裝置多標準連接性 IP 解決方案供應商 Alphawave IP 今天宣佈 2019 年及 2020 年第一季的報告業績。該公司同時宣佈其 2020 年的大型招聘計劃，以便公司繼續擴展，滿足最先進客戶的 5nm 及以上需求。

「我們自 2017 年以來一直盈利，但 2019 年對我們來說是刷新紀錄的一年，收入同比增長超過 200％。單在 2020 年第一季，我們的收入就差不多超越 2019 年出色的數字。」Alphawave 主席兼行政總裁 Tony Pialis 說， 「我們專注於為公司的第一層客戶群成功交付最高端及最優質的連接解決方案，從而帶來前所未有的收入、毛利率及 EBITDA 利潤增長。我們預計，到 2020 年，公司可將 2019 年收入增加超過一倍，並將 EBITDA 利潤率增至 40％ 下游水平，同時積極擴展公司以滿足 2020 年及 2021 年的客戶需求。」

為滿足 2020 年及 2021 年客戶需求的大幅增長，Alphawave 目前正在半導體設計、銷售、市場營銷及營運等各方面積極招聘新人才。這點與努力應對全球 CoVid-19 形勢為宏觀經濟帶來影響的許多其他公司形成強烈對比。「從第一天起，我們建立的公司已可支持遠端工作、設計及支持。此做法讓我們有能力在任何地方僱用任何人；我們只想聘用業內最頂級的人才。因此，我們歡迎在本公司網站提出申請的人，並期待在 2020 年將員工人數增加一倍以上。」Pialis 先生說。