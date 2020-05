May 06, 2020 00:46 ET

May 06, 2020 00:46 ET

NOVA YORK, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A DH Capital, LLC (“DH Capital”), uma empresa bancária de investimento que atende às empresas nos setores de infraestrutura de Internet, comunicações e software, tem o prazer de anunciar que atuou como única consultora financeira da UOL Diveo Tecnologia Ltda. (“UOL Diveo”) para a venda do seu portfólio de data center para a Digital Colony Management, LLC (“Digital Colony”), a plataforma de investimento em infraestrutura digital da Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY). A empresa adquirida é a base para a Scala Data Centers S/A (“Scala”), a plataforma de data center de hiperescala recém-formada da Digital Colony na América Latina. Os principais ativos de data center da UOL Diveo, a experiência do setor e o compromisso com o atendimento ao cliente, ajudaram a empresa a se tornar uma provedora-chave para empresas de nuvem de hiperescala, empresas multinacionais e empresas locais que buscam soluções abrangentes de data center na região de São Paulo.



Adam Lewis, sócio-gerente da DH Capital, comentou: "Nós fechamos esta transação em um mercado extremamente agitado, e isso é um exemplo da qualidade dos ativos do data center da empresa e da estabilidade da sua base de clientes. A equipe de gestão executiva da UOL Diveo criou uma das principais plataformas de data center no Brasil e a Digital Colony está bem posicionada para alavancar essa base sólida.”

Gil Torquato, CEO da UOL Diveo comentou: “A UOL Diveo está animada em trabalhar com a Scala para dar suporte aos nossos requisitos de infraestrutura de data center de longo prazo. Estamos confiantes de que a equipe de gestão da Scala, em parceria com a Digital Colony, será a parceira ideal para a nossa empresa à medida que continuamos a crescer. Agradecemos o trabalho árduo e a orientação do nosso consultor financeiro, DH Capital, que foi crucial para a execução e sucesso desta transação. Tivemos a sorte de encontrar um consultor com um conhecimento tão profundo da indústria e gostamos de trabalhar com toda a equipe da DH Capital.” A equipe da DH Capital envolvida nesta transação incluiu Adam Lewis, Brent Mayo, Brian Browne e Shaelin McNichol.

A DH Capital há muito tempo atua como consultora de confiança e mantém a maior equipe dedicada de profissionais abrangendo os setores de infraestrutura de Internet, comunicações e SaaS. Durante os últimos três anos, a DH Capital aconselhou a infraestrutura de data center e gerenciou provedores de serviços de nuvem em 26 transações com valor combinado das transações de mais de US $ 15 bilhões.

Sobre a DH Capital

A DH Capital é uma parceria bancária de investimento privado que atende empresas nos setores de infraestrutura de Internet, software e serviços de TI e comunicações. A empresa tem sede em Nova York e escritórios em Boulder, Colorado, e seus diretores têm ampla experiência e habilidades comprovadas em formação de capital, finanças, pesquisa, desenvolvimento de negócios e operações. A DH Capital fornece uma gama completa de serviços de consultoria, incluindo fusões e aquisições, colocações de capital privado, reestruturação financeira e consultoria operacional. Desde a sua formação em 2001, a DH Capital completou mais de 180 transações e colocações de capital privado, com um total de mais de US $ 30 bilhões.

Sobre a UOL Diveo

A UOL Diveo Tecnologia Ltda. é uma subsidiária do Grupo UOL, o maior Grupo de Internet da América Latina. A UOL Diveo é uma das maiores operadoras de data center comerciais do Brasil e oferece um conjunto de serviços gerenciados com foco em nuvem, segurança, transformação de negócios e desenvolvimento ágil por meio de sua empresa de serviços Compasso UOL.

