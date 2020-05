May 06, 2020 01:00 ET

May 06, 2020 01:00 ET

Trondheim, 6. mai 2020: NORBIT, en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte nisjer, rapporterte i dag inntekter for første kvartal 2020 på 151,6 millioner kroner, tilsvarende en nedgang i omsetningen på 4 prosent fra samme periode i 2019. Alle selskapets forretningsområder er til en viss grad påvirket av covid-19 situasjonen, hvorav segmentet Oceans er mest påvirket på grunn av sin globale virksomhet.

«Det er gledelig at vi har klart å opprettholde produksjonen og levert de ordrene kundene har bedt om, til tross for de krevende forholdene vi har operert under. Selv om jeg ikke er fornøyd med de finansielle resultatene dette kvartalet, så er jeg fornøyd med hvordan organisasjonen har håndtert denne utfordrende situasjonen,» sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Gjennom 2019 styrket NORBIT sin organisasjon for videre vekst, hvilket medførte økte personalkostnader. Med en nedgang i inntektene i første kvartal i år, en mindre fordelaktig produktmiks enn de foregående kvartaler og en økning i andre driftskostnader grunnet covid-19, resulterte dette i en lavere EBITDA i kvartalet, som beløp seg til 16,0 millioner kroner.

“På det nåværende tidspunktet er det vanskelig å spå de langsiktige konsekvensene av covid-19. Vi er likevel fortsatt positive til våre langsiktige markedsutsikter, og det er derfor avgjørende for oss å opprettholde strategien om å investere i utvidelse av produktporteføljen vår, for å sikre at vi er godt posisjonerte for vekst på andre siden av denne utfordrende situasjonen,” fortsetter Weisethaunet.

I 2020 forventes det at både inntektene og EBITDA marginen vil avvike fra selskapets langsiktige mål. Imidlertid har NORBIT en sterk finansiell posisjon og et diversifisert produkttilbud, som retter seg mot ulike bransjer og geografiske områder. Dette gjør selskapet robust, og styret opprettholder derfor de langsiktige finansielle målene.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Stian Lønvik vil presentere selskapets resultater i dag fra klokken 10:00 via et webinar arrangert av Sparebank 1 Markets. For å delta, bruk følgende link for registrering: https://attendee.gotowebinar.com/register/5033008285669072140

Et opptak av webinaret vil gjøres tilgjengelig fra selskapets hjemmeside.

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte nisjer. Selskapet har strukturert virksomheten i tre forretningsområder; Oceans, som retter seg mot de globale maritime markedene, «Intelligent Traffic Systems» (ITS), som tilbyr løsninger for sikker, trådløs kommunikasjon til lastebiler, og «Product, Innovation and Realization» (PIR) som består av selskapets eget tverrfaglige FoU miljø, samt egne moderne prosesser for elektronikkproduksjon med høy grad av robotisering.

NORBIT har hovedkontor i Trondheim, fabrikker i Selbu og Røros og 12 kontorer og datterselskaper over hele verden.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

