May 06, 2020 01:30 ET

May 06, 2020 01:30 ET

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 61/2020



Tvis, 6. maj 2020

Kvartalsrapport Q1 2020 (1. januar – 31. marts)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2019)

Organisk vækst på 1,8% i 1. kvartal 2020 i overensstemmelse med forventningerne

CEO Torben Paulin:

“I 1. kvartal 2020 vækstede omsætningen organisk med 1,8% i overensstemmelse med forventningerne. 1. kvartal 2020 sammenlignes med et usædvanligt stærkt 1. kvartal sidste år med 17% omsætningsvækst. Væksten var drevet af B2C markedet indenfor branded stores og non-branded gør-det-selv butikker i både Danmark og Norge.

Covid-19 udbruddet og myndighedernes foranstaltninger for at mindske spredningen af virussen har haft en begrænset effekt på resultatet for 1. kvartal. Vores nøgle prioritet er at beskytte sundheden og sikker-heden for vores medarbejdere, kunder og forretningspartnere, og vi følger anbefalingerne og instruktio-nerne fra regeringen og har taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Jeg er meget stolt af vores medarbejdere og deres eksemplariske tilgang og den fleksibilitet, som de har vist i denne ekstraordinære situation.

Sidst i marts suspenderede vi vores finansielle forventninger for 2020 som en konsekvens af Covid-19 udbruddet. Som en ordreproducerende virksomhed giver vores ordre pipeline en betryggende visibilitet for 2. kvartal 2020. Grundet den fortsatte usikkerhed vedrørende den mellemlange til langsigtede effekt, er vi ikke i stand til nøjagtigt at vurdere størrelsen af denne effekt. Vi vil kommunikere forventninger, når vi har mere visibilitet. Vores setup er fleksibelt, hvilket gør det muligt for os at justere vores produktion og omkostningsbase til efterspørgselssituationen og derigennem sikre langsigtet rentabilitet.”

Finansielle nøgletal 1. kvartal 2020:

Omsætningen blev DKK 254,2 mio. (DKK 249,7 mio.) svarende til en omsætningsvækst på 1,8%.

EBITDA faldt med DKK 1,0 million til DKK 35,0 mio. (DKK 36,0 mio.), svarende til et fald på 2,8%. EBITDA margin var 13,8% (14,4%).

EBIT faldt med DKK 1,3 mio. til DKK 29,7 mio. (DKK 31,0 mio.), svarende til en EBIT margin på 11,7% (12,4%).

Perioden resultat faldt med 3,3% til DKK 22,6 mio. (DKK 23,4 mio.).

Frie pengestrømme var DKK (22,4) mio. (DKK 2,3 mio.).

Cash conversion ratio var 87,3% (94,3%).

Telekonference

Der afholdes i dag kl. 9.30 en telekonference for investorer og analytikere. Præsentationen til telekonferencen vil være tilgængelig på www.investor-en.tcmgroup.dk.

Dial-in numre til telekonferencen:

Bekræftelseskode: 2045238

Danmark: +45 32728042

Sverige: +46 (0) 850692180

Storbritannien: +44 (0)844 571 8892

Kontakt:

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

CEO Torben Paulin +45 21210464

CFO Mogens Elbrønd Pedersen +45 97435200

IR Contact - ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 135 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Groups fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for TCM Groups kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftede filer