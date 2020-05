May 06, 2020 01:57 ET

May 06, 2020 01:57 ET

Omsætningen var på niveau med forventningerne, mens et stærkt fokus på forbedret lønsomhed resulterede i EBITA over vores forventninger. Ligesom andre selskaber er Solar påvirket af de udfordringer, som COVID-19-pandemien forårsager. Solar har dog en agil forretningsmodel og er grundlæggende en digital forretning, hvilket betyder, at vi er godt positioneret i forhold til ”next normal”.



CEO Jens Andersen udtaler:

”Vi glæder os over, at EBITA fra kerneforretningen steg med over 20% i Q1 og dermed overgik vores forventninger. Ligesom andre selskaber er Solar påvirket af de udfordringer, som COVID-19-pandemien forårsager, og vi har set en begrænset effekt i april med et fald i koncernomsætningen, der resulterede i en negativ organisk vækst på -1,6%.

Solar har en agil forretningsmodel med stærke leverandørsamarbejder, en høj og støt stigende andel af e-handel samt et forstærket group mindset, hvilket gør os i stand til at håndtere de udfordringer, som COVID-19 medfører. Vi har taget de nødvendige forholdsregler og har igangsat en række initiativer til at mindske smitterisikoen.

Ved at være en digital virksomhed med stærk logistik er Solar godt positioneret i forhold til den digitale transformation af vores branche. I disse tider med COVID-19 og social distancering er det blevet endnu tydeligere, hvordan digitale løsninger kan understøtte et sundt erhvervsklima. Vi ser i øjeblikket en hurtig ibrugtagelse af digitale værktøjer til kommunikation, koordinering og varebestilling.”

Udvalgte hovedtal (DKK mio.)* Q1 2020 Q1 2019 2019 Omsætning 3.045 2.957 11.679 EBITA 97 80 360 Pengestrømme fra driftsaktivitet -43 -132 300 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 1,4 5,8 4,9 EBITA-margin 3,2 2,7 3,1 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 12,2 11,8 11,0 Gearing (NIBD/EBITDA), no. of times 1,9 2,5 1,7 * Grundet frasalget af vores norske træningsvirksomhed, STI, i Q1 2019 relaterer tallene for 2019 og 2020 i denne meddelelse sig til vores fortsættende aktiviteter.

Omsætning i Q1 2020

Koncernomsætningen var på niveau med vores forventninger.

Justeret organisk vækst udgjorde 1,4% (5,8%).



EBITA i Q1 2020

EBITA for koncernen var over vores forventninger.

EBITA fra kerneforretningen steg med over 20% til DKK 97 mio. (DKK 81 mio.) svarende til en EBITA-margin på 3,3% (2,9%). Dette var drevet af forbedringer i Solar Danmark, Solar Sverige og Solar Norge.

Som forventet indeholdt resultaterne i Solar Danmark og Solar Norge en negativ effekt fra omkostninger til udrulningen af SAP eWM på henholdsvis ca. DKK 7 mio. og ca. DKK 2 mio. Generelt forventer vi fortsat engangsomkostninger på DKK 30 mio. til implementering af SAP eWM i 2020.



Værdiansættelse af BIMobject

• Baseret på aktiekursen den 31. marts 2020 udgjorde værdien af BIMobject DKK 110 mio. Som følge heraf identificerede Solar et behov for en nedskrivning på DKK 24 mio. (DKK 57 mio.).



Forventninger til 2020

Resultatet i Q1 var over vores forventninger. Dog begyndte vi grundet COVID-19 at se en lille nedgang i omsætningen i nogle af vores markeder i den sidste uge i marts. Baseret på denne udvikling trak vi vores tidligere udmeldte forventninger til 2020 tilbage, jf. meddelelse nr. 6 2020 offentliggjort den 27. marts.

Omsætningen for april viste en negativ justeret organisk vækst på -1,6%. Kerneforretningen endte med en negativ organisk vækst på -2,5%, mens relateret forretning oplevede positiv organisk vækst på 14,1%.

Vi publicerer opdaterede forventninger til 2020, så snart det eksterne miljø er blevet mere stabilt, og vi har dannet os et overblik over, hvilke indvirkninger COVID-19 har på Solar.

Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs, ventilation samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2019 en omsætning på ca. 11,7 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu..

