KØBENHAVN, Danmark, 6. maj 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør i dag, at selskabet har indgået en eksklusiv, foreløbig licensaftale med AdaptVac, som er et joint venture etableret af ExpreS2ion Biotechnologies og NextGen Vaccines - et spin-out fra Københavns Universitet, vedrørende AdaptVacs capsid virus like particle (VLP)-baserede SARS-CoV-2 subunit vaccine. Parterne forventer at indgå en endelig licensaftale inden for de næste to måneder.

AdaptVac er medlem af det internationale PREVENT-nCoV-konsortium, der inkluderer flere europæiske universiteter, og som tidligere i år modtog en bevilling fra EU's rammeprogram for forskning og innovation, Horisont 2020, med henblik på at bringe udviklingen af AdaptVac's vaccinekandidat mod COVID-19 videre ind i kliniske forsøg. Medlemmerne af konsortiet har præklinisk og klinisk valideret erfaring fra arbejde med lignende coronavirusser, som MERS og SARS samt malariavacciner, gennem brug af AdaptVacs capsid VLP-teknologi og ExpreS2ions ExpreS2-teknologi. AdaptVacs teknologi har potentialet til at efterligne en virus over for kroppens immunsystem, hvilket giver den optimale forudsætninger for at fremkalde en hurtig og langvarig immunrespons, der muliggør en yderst effektiv beskyttelse. En væsentlig faktor er desuden, at produktionen af ​​vaccineteknologien let kan skaleres til kommercielle mængder, og AdaptVac arbejder med AGC Biologics til fremstilling og opskalering af vaccinen. Bavarian Nordic vil støtte konsortiet med henblik på at opnå klinisk proof of concept og vil forestå den videre kliniske udvikling og globale kommercialisering af vaccinen. Den nuværende plan er at iværksætte et klinisk forsøg senere på året.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vi har haft interesse for capsid VLP-teknologien i nogen tid og er glade for at støtte og hjælpe med at fremskynde udviklingen af denne meget lovende vaccinekandidat mod SARS-CoV-2. Denne teknologi vil kunne fremkalde en stærk beskyttende immunrespons, selv i COVID-19 højrisikogrupper, og sammen med dens høje skalerbarhed i produktionen, kan det blive en vindende kombination i kampen mod denne pandemi. Vi er glade for at arbejde sammen med de danske biotekvirksomheder AdaptVac og ExpreS2ion samt med Københavns Universitet og andre medlemmer af PREVENT-nCoV-konsortiet i den hastige udvikling af denne differentierede vaccine frem mod kliniske forsøg og efterfølgende at lede de videre udviklingsaktiviteter.”

“AdaptVac og PREVENT-nCoV-konsortiet er glade for at få Bavarian Nordic med i udviklingen af vores SARS-CoV-2 vaccine. Bavarian Nordic komplementerer vores prækliniske og tidlig-fase kliniske kompetencer med deres omfattende senfase-kompetencer samt markedskendskab. Dette partnerskab validerer yderligere vores capsid VLP-platform som en gennembrudsteknologi til bekæmpelse af smitsomme og kroniske sygdomme,” udtaler administrerende direktør i AdaptVac, Wian de Jongh. “Bavarian Nordics støtte sikrer desuden, at vaccinen vil kunne nå hurtigere ud til sårbare befolkningsgrupper.”

Ved indgåelsen af en endelig licensaftale vil Bavarian Nordic yde en forudbetaling til AdaptVac. Aftalen rummer desuden fremtidige udviklings- og salgsmilepæle samt royalty-betalinger. Aftalen påvirker ikke Bavarian Nordics finansielle forventninger til 2020.

Om AdaptVac

AdaptVac er et joint venture mellem ExpreS2ion Biotechnologies og NextGen Vaccines, der ejes af opfinderne af den nye proprietære og banebrydende viral capsid-like virus particle (CLP) platformsteknologi, der hidrører fra Københavns Universitet. Virksomheden sigter mod at fremskynde udviklingen af ​​meget effektive terapeutiske og profylaktiske vacciner inden for onkologi, infektionssygdomme og immunologiske lidelser. Tildeling af kernepatentet i USA har udvidet AdaptVacs patentbeskyttelse til at omfatte hele vores pipeline af vacciner og immunterapier under udvikling. For mere information, se: www.AdaptVac.com .

AdaptVac er medlem af PREVENT-nCoV-konsortiet, der tidligere i år modtog en bevilling fra EU's rammeprogram for forskning og innovation, Horisont 2020, med henblik på at bringe udviklingen af AdaptVac's vaccinekandidat mod COVID-19 videre ind i kliniske forsøg. Foruden AdaptVac er konsortiets medlemmer ExpreS2ion, Leiden University Medical Center (LUMC), Institute for Tropical Medicine (ITM) ved University of Tübingen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi (ISIM) ved Københavns Universitet og Laboratoriet for Virology ved Wageningen University.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

