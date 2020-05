May 06, 2020 02:30 ET

May 06, 2020 02:30 ET

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1

Januari – Mars 2020

FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN

Antal sålda Hövdingar under kvartal 1 ökade till 13 646 (13 370) st. (+2%)

Nettoomsättningen ökade till 20 953 (19 640) TSEK (+7%)

Bruttomarginalen uppgick till 15% (31%).

EBITDA uppgick till -16 619 (-11 378) TSEK

Resultatet före skatt uppgick till -17 944 (-11 877) TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,81 (-0,53) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 112 (-12 940) TSEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 11 mars 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 173 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 89 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

VD ORD

Antal sålda Hövdingar under första kvartalet ökade med 2% jämfört med föregående år.

Omsättningen ökade med 7%.

Perioden är påverkad av Covid-19 pandemin. Viktiga marknader som Tyskland och Danmark var under mars månad i all väsentlighet stängda och Sverige påverkades starkt av ett dramatiskt tapp i trafik till butik hos våra fysiska återförsäljare.

Försäljning över webben, från egen hemsida och onlineåterförsäljare, hjälpte något men inte i en utsträckning som kunde kompensera för bortfallet i övriga kanaler.

Värt att notera är att året startade bra. Försäljningen under januari och februari var 43% högre än samma månader föregående år. Sverige +61% och Tyskland +38%. Det bekräftar att det finns hög fortsatt tillväxt i Sverige och att marknaden är långt ifrån mättad. Vi fortsätter penetrera storstäderna och har ökat fokus på mellanstora städer nationellt, vilket ger bra resultat.

15% bruttomarginal är lägre än planerat då vi har oplanerade kostnader från slutet av 2019 med oss in i de första månaderna av 2020. Redan under kvartalet ser vi en trend där de kostnaderna reduceras och jag ser framför mig kontinuerlig förbättring av bruttomarginalen kvartal för kvartal.

2020 kommer vara ett år med en viss nivå av osäkerhet för Hövding givet marknadssituationen. Vi ser redan nu att målsättning om 250MSEK omsättning inte kommer nås. Att uppvisa lönsamhet under året kommer vara utmanande. Som en följd av de, även i ett något längre perspektiv, osäkra marknadsförutsättningarna kommer vi behöva justera kostnadsstrukturen till en nivå i linje med den närmsta tidens förväntade utveckling. Jag har tidigare kommunicerat en del av genomförda åtgärder och vi har sedan början av april bl.a. infört korttidspermittering med 20%. Alla kostnader i bolaget har granskats och många av de som inte direkt tillför försäljning i det kortare perspektivet har antingen strukits alternativt skjutits framåt. Detta för att möta de finansiella utmaningar som Covid-19 pandemin ställer oss inför.

Vi följer marknaden noga vecka för vecka. Med endast dagars fördröjning tar vi bland annat del av försäljningsrapporter från våra nyckelkunder. Vi har också god insikt i trenden för cykling genom data från Hövding 3-appen. Vi ser nu tydligt hur samtliga av våra nyckelmarknader kommer tillbaka efter att till viss del varit stillastående under slutet av mars och början april. Det cyklas och köps Hövding i ökande takt igen. Vi har även justerat vårt marknads- och säljapproach till situationen och ser fram emot årets andra kvartal, som oavsett situation, är en viktig period för Hövding.

Bortom det omedelbara som pandemin fört med sig ser vi tydliga tecken på hur cyklismen fortsätter öka och att ett skifte från andra transportmedel till cykel, som redan innan var på gång, nu kan komma att accelerera. Organisationer, länder och städer uppmuntrar i allt högre grad användandet av cykel och initiativ som att bygga ut cykelbanor till att subventionera cykelanvändandet ekonomiskt sker nu runtom i världen.

När fler och fler börjar cykla i vardagen kommer vi finns där och skydda deras liv.

Jag är övertygad att Hövding kommer tillbaka till stark tillväxt igen.

Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB (publ)

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för perioden var 20 953 (19 640) TSEK.

Antalet sålda hjälmar var under perioden 13 646 (13 370) stycken. Av dessa såldes

46% (46%) via distributörer, 51% (52%) via återförsäljare och 3% (2%) på bolagets webshop. Försäljningsandel per land visar Sverige 32% (22%), Danmark 21% (30%), Tyskland 43% (46%), Storbritannien 1% (1%) och för övriga länder 3% (1%).

Bruttomarginalen visar på 15% (31%) för perioden. Bruttomarginalen påverkas huvudsakligen av kostnader för produktion med 82% (90%), frakt och tullkostnader med 7% (7%), kassation med 0% (1%) samt avsättningar för framtida garantikostnader och faktiska garantikostnader med 11% (2%).

Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 38 803 (31 573) TSEK. Bland kostnaderna finns 8 305 (8 936) som avser övrigt och 9 926 (8 527) TSEK är personalkostnader. EBITDA för kvartalet blev -16 619 (-11 378) TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -17 944 (-11 877) TSEK och har under perioden belastats med av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar med -1 014 (-457) TSEK samt av de materiella tillgångarna med -183 (-74) TSEK.

INVESTERINGAR

Under kvartalet har inga betydande investeringar gjorts.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 647 (53 332) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -24 113 (-12 940) TSEK.



ANSTÄLLDA

Per den 31 mars 2020 uppgick antalet anställda till 42 (38) personer.

RISKFAKTORER

Riskfaktorer finns beskrivet i Hövdings årsredovisning på sidan 52.

CERTIFIED ADVISER

Västra Hamnen Corporate Finance AB är anlitade som Certified Adviser åt Hövding.

RAPPORTERINGSDATUM

Hövding offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapport är planerad enligt nedan:

25 augusti 2020 – Delårsrapport kvartal 2 2020

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

REVISORS GRANSKNING

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

BOLAGSUPPGIFTER

Hövding Sverige AB (publ), organisationsnummer 556708 - 0303, är ett aktiebolag med säte i Malmö. Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

INFORMATION

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:

VD Fredrik Carling

Tel: 040 - 236868

fredrik.carling@hovding.com

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Örjan Johansson (ordf) Sofia Ulver Samir Mastaki

Christer Ljungberg Peter Svanlund Tony Grimaldi

Alexander Izosimov Helen Richenzhagen

Fredrik Carling (vd)

