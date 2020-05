May 06, 2020 02:47 ET

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 6.5.2020 klo 09.47

VALOE OYJ JA NEFCO OVAT SOPINEET 2,5 MILJOONAN EURON RAHOITUSJÄRJESTELYSTÄ. RAHOITUS KÄYTETÄÄN YHTIÖN LIETTUAN KENNOTEHDASINVESTOINTIIN. YHTIÖN TAVOITTEENA JÄRJESTÄÄ TOINEN OSAKEANTI KESÄKUUSSA 2020.

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään sopinut Nordic Environment Finance Corporationin (NEFCO) kanssa yhteensä 2,5 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä.

Valoe käyttää NEFCO:n rahoitusta IBC-aurinkokennoinvestointinsa loppuun saattamiseen Liettuassa ja kennotehtaan vuotuisen tuotantokapasiteetin nostamiseen noin 60 MW:sta noin 120 MW:iin. Tämä mahdollistaa myös Yhtiön ja Global BOD Group SIA:n (”BOD”) välisen JCS SoliTek R&D:n ("SoliTek") aurinkokennoliiketoimintaa koskevan kaupan loppukauppahinnan maksamisen.

Rahoitusjärjestely koostuu NEFCO:n 1,25 miljoonan euron pääomasijoituksesta Yhtiöön ja NEFCO:n Yhtiölle myöntämästä 1,25 miljoonan euron lainasta. Kokonaislaina-aika on kuusi vuotta ja laina maksetaan takaisin tasaerissä. Laina erääntyy elokuussa 2026 ja ensimmäiset 18 kuukautta ovat lyhennysvapaita.

Pääomasijoitus tehdään samassa yhteydessä siten, että NEFCO osallistuu Yhtiön 6.5.2020 julkistamaan osakeantiin (”Osakeanti”) merkitsemällä yhteensä 23.148.148 Yhtiön uutta osaketta 0,054 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

Kokonaisjärjestely on ehdollinen sille, että Savisalon perhe lähipiiriyhtiöineen osallistuu Osakeantiin vähintään 1,25 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla siten, että merkintähinta maksetaan kuittaamalla se merkitsijöiltä Yhtiöltä Yhtiön tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 olleita riidattomia saatavia vastaan. Lisäksi edellytyksenä on, että ulkopuolinen sijoittaja merkitsee Osakeannissa Yhtiön uusia osakkeita yhteensä vähintään 100.000 euron kokonaismerkintähinnalla. Yhtiö on vastaanottanut tätä koskevan merkinnän Global BOD Group SIA:lta.

Osakeannissa merkittäviä osakkeita koskee 5.5.2021 saakka voimassa oleva luovutusrajoitus.

Yhtiö on antanut lisäksi vakuutuksen ja sitoumuksen, jolla se huolehtii kaikin käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin siitä, että 28.5.2020 koolle kutsutun Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun sisältyneen, hallituksen ehdottaman osakeantivaltuutuksen perusteella toteutetaan uusi osakeanti, jossa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 18.518.518 uutta osaketta samoilla ehdoilla kuin Osakeannissa. Savisalon perhe lähipiiriyhtiöineen on sitoutunut äänestämään 28.5.2020 koolle kutsutussa Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa kokouskutsuun sisältyneen, osakeantivaltuutusta koskevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja: ”NEFCO:n ja Valoen välinen rahoitusjärjestely mahdollistaa Liettuan IBC-kennotehtaan investoinnin valmistumisen sekä myös tehtaan tuotantokapasiteetin laajennuksen. Kennotehtaan tuotanto alkaa kesällä 2020, mikäli pandemia ei aiheuta odottamattomia viivästyksiä. Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä NEFCO:n kanssa. Neuvottelut ja järjestelyt puhtaan aurinkosähkön tuotannon edistämiseksi ovat sujuneet joustavasti ja nopeasti.”

Investointi on osa NEFCO:n vihreän kasvun strategiaa, minkä tavoitteena on edistää Pohjoismaisten ympäristöteknologioiden käyttöönottoa ja kasvua kansainvälisillä markkinoilla.

“Aurinkosähköllä on avainrooli siirtymisessä vihreämpään talouteen. Tämä sijoitus sopii meidän portfolioomme oikein hyvin, koska se sisältää uuden sukupolven aurinkokennot, joita voi soveltaa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Odotamme, että Valoen ratkaisu lisää puhtaan energian tuotannon kustannustehokkuutta sekä mahdollistaa uusia innovatiivisia käyttökohteita ”, sanoo Dennis Hamro-Drotz, NEFCO:n Investment Manager.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO on Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin vuonna 1990 perustama kansainvälinen rahoituslaitos. NEFCO rahoittaa yksityisen ja julkisen sektorin vihreään kasvuun sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä hankkeita maailmanlaajuisesti ja erityisesti Itä-Euroopassa, Itämeren alueella sekä Barentsinmeren alueella ja muualla arktisella alueella.

Mikkelissä 6. päivänä toukokuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.